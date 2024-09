Cote d'Ivoire: Forum d'investissement dans la filière anacarde – Un 4e investisseur signe avec le Conseil du coton et de l'anacarde

La société SOUZA Cashews vient agrandir la liste des investisseurs qui font confiance à la Côte d’Ivoire dans le développement de la filière anacarde. La cérémonie de signature du protocole d'intention d'investissement s’est déroulée le jeudi 26 septembre 2024 au 15è étage de l’immeuble CAISTAB au Plateau, siège du Conseil du Coton et l’Anacarde. a appris allafrica.com de sources officielles du Conseil coton et anacarde.

Ledit protocole qui prévoit un investissement d'un montant de 03 millions de dollars, a été signé par M. Christian D'Souza, Directeur général de "Souza Cashews" et M. Mamadou BERTÉ, Directeur général du Conseil du coton et de l'anacarde. Ce nouvel engagement de la société Souza Cashew intervient après celui de trois autres qui avaient signé avec le Conseil le 23 septembre dernier, au cours du Forum organisé par le régulateur de la filière anacarde et Tonny Blair Institute, à Abidjan.

A noter que l’un des grands chantiers qui attendent le nouveau Dg , c’est de relever significativement le taux de transformation locale de la noix de cajou qui est passé de 6,22% en 2016 à 21% de la production nationale en 2023. La Côte d’Ivoire a transformé 265 863 tonnes de noix brutes en 2023 contre 40 383 tonnes en 2016.Ces résultats ont permis à la Côte d’Ivoire de se hisser au rang de deuxième exportateur d’amandes et troisième pays transformateur au monde. Les perspectives de la transformation sont bonnes et dégagent un dynamisme certain.