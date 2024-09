Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 28 Septembre 2024

Sénégal : Justice et lois- L'ex-ministre des Sports, Lat Diop inculpé et placé en détention

Au Sénégal, il est un des premiers cadres de l'époque Macky Sall à faire face à des poursuites pour des délits économiques, et le premier ex-membre du gouvernement à être écroué. Ministre des Sports en 2023-2024, Lat Diop a été inculpé et placé en détention jeudi soir pour des accusations en lien avec son poste précédent de directeur de la Lonase, la Loterie nationale du Sénégal. Ce sont les déclarations d'un ancien patron d'une société de paris sportifs en ligne qui ont mené Lat Diop en prison. Au cours de son audition par le nouveau pool judiciaire financier, tout juste installé, Mouhamed Dieng a déclaré avoir remis plusieurs milliards de francs CFA au PDG de la Lonase (Source : Rfi)

Cote d’Ivoire : Formation technique et professionnelle - Robert Beugré Mambé, partage l'exemple ivoirien aux autres pays de l'Uémoa

Le Premier ministre, Robert Beugré Mambé, a partagé l'exemple ivoirien en matière de Formation technique et professionnelle, lors de la 15ème Conférence du cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle des pays de l'Uémoa portant sur le thème. « Système qualité dans la formation professionnelle : quelle stratégie de mise en œuvre pour une meilleure employabilité des jeunes et des femmes de l'espace Uémoa ? ». L’information est rapportée par le Cicg. C'était le vendredi 27 septembre 2024 à Abidjan Sofitel Hôtel IvoirSelon Robert Beugré Mambé, « le Président de la République, Alassane Ouattara, a donné un statut particulier au visage de l'Enseignement technique considéré comme l'école de la deuxième chance dans le langage commun, mais qui est, en réalité, l'école de la chance parce que quand on sort de là, on est sûr de trouver un emploi ou bien de se créer un emploi ». ( Source : Cicg)

Gabon : Asecna - Le Gabonais Prosper Zo’o Minto’o, nouveau Dg

Élu dans la soirée du 27 septembre 2024, le gabonais arrive à la tête d’une institution qui a connu de fortes évolutions. Son principal challenge : regagner la confiance des équipes. Rapport gabonmediatime.com. Réunis à Dakar vendredi 27 septembre, les ministres des Transports aériens des 19 pays membres de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (Asecna) ont choisi Prosper Zo’o Minto’o pour diriger l’organisation durant les quatre prochaines années. Élu par 10 voix sur 18 au terme d’un second tour qui l’a vu affronter des candidats du Burkina Faso et du Tchad. (Source : gabonmediatime.com)

Bénin : Tentative de Coup d'État au Bénin - L’ancien ministre des Sports Oswald Homeky interpellé avec 1,5 milliard Fcfa

Le Procureur Spécial du Bénin, Elonm Mario Metonou, a révélé le 25 septembre 2024 lors d'une déclaration publique un complot visant à renverser le gouvernement. Dans la nuit du 23 au 24 septembre, l'ancien ministre des Sports, Oswald Homeky, a été arrêté par la Brigade Criminelle alors qu'il tentait de transmettre six sacs remplis de billets de banque au Commandant de la Garde Républicaine. Ce dernier, chargé de la sécurité du Chef de l'État, aurait été approché par Homeky pour participer à un coup d'État prévu pour le 27 septembre 2024.Selon les premières investigations, Oswald Homeky aurait agi en collusion avec Olivier Boko, qui aurait mobilisé les fonds pour financer cette tentative de putsch. Dès le 6 août 2024, un compte bancaire a été ouvert à la NSIA Banque Côte d’Ivoire au nom du Commandant de la Garde Républicaine, avec un dépôt initial de 105 millions de FCFA.Dans un communiqué le Groupe Nsia a déclaré « qu’il n’existe aucun compte ouvert au nom ou pour le compte du Commandant de la Garde Républicaine du Bénin dans les livres de NSIA Banque Côte d’Ivoire. » Cependant la Nsia Côte d’Ivoire précise que « le concerné est plutôt titulaire, depuis le 09 juillet 2024, d’un contrat d’assurance « NSIA PRESTIGE », souscrit auprès de NSIA Vie Assurances en Côte d’Ivoire. A ce jour, les versements reçus pour ce contrat s’élèvent à 55.000.000 FCFA. » (Source : Fratmat.info)

Mali : Pour obtenir des images satellites- Mali, Burkina et Niger signent un accord avec l'agence spatiale russe

Le chef de la junte malienne, Assimi Goïta, a réuni en début de semaine de hauts responsables militaires pour « ajuster la stratégie » et « donner de nouvelles orientations », six jours après des attaques jihadistes qui ont fait des dizaines de morts à Bamako. Selon le journal L'Opinion, la junte malienne et ses alliés burkinabè et nigériens auraient à cette occasion formalisé un accord avec Glavkosmos, filiale de l'agence spatiale russe Roscosmos, pour obtenir du renseignement satellitaire. Après l'attaque surprise sur l'aéroport de Bamako, ne plus être aveugle est devenu une impérieuse nécessité pour l'armée malienne. Dans un communiqué, les autorités militaires indiquent que la réunion de lundi 23 septembre a permis de « faire un examen exhaustif des dispositifs sécuritaires, de réévaluer la menace et de donner des orientations complémentaires », sans donner plus de détails. (Source : Rfi)

Rca : Santé animale- Plus de 160.000 doses pour vacciner des animaux de compagnie contre la rage à Bangui

Le ministère de l’Élevage et de la Santé animale annonce une campagne de vaccination gratuite contre la rage. Elle se déroule à partir de ce samedi 28 septembre à Bégoua et se poursuivra jusqu’au 3 octobre. Plus de 160 000 doses de vaccins antirabiques sont disponibles pour vacciner les animaux à Bangui, Bégoua et d’autres régions du pays.Le directeur général des services vétérinaires, Bonifon Elphège Giovanni Kolega, encourage la population à participer massivement à cette campagne pour protéger leurs bêtes. (Source : abangui.com)

Togo : Coopération avec la Banque mondiale- Vers une réforme de la gouvernance des projets

Renouvelé il y a quelques mois avec la signature d’un nouveau cadre de coopération, le partenariat entre le Togo et la Banque mondiale va prendre un nouveau tournant. Le gouvernement s’apprête en effet à introduire une réforme au niveau de la gouvernance des projets. Le mécanisme, expliqué ce jeudi 26 septembre à la faveur d’une nouvelle revue conjointe du portefeuille des projets financés, vise à améliorer l’efficacité des dépenses engagées, et favoriser une célérité dans l’implémentation et l’exécution des projets de développements. De façon concrète, des contrats de performance fixant des objectifs et des résultats à atteindre par les coordonnateurs seront introduits. Le dispositif de suivi des projets, déjà existant, sera renforcé avec l’opérationnalisation d’une “armée des projets”, composée d’une équipe de suivi quotidien des projets et d’une équipe d’ingénieurs chargée de la vérification de la qualité des ouvrages. (Source : alome.com)