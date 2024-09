Nigeria: Fidson s'associe à des entreprises chinoises pour construire une usine de médicaments de 100 millions de dollars au Nigeria

Fidson Healthcare Plc s'associe à des entreprises chinoises pour construire une usine pharmaceutique de 100 millions de dollars à Lagos, afin de remédier à la pénurie de médicaments au Nigeria.

Fidson Healthcare Plc, le plus grand fabricant de médicaments du Nigeria, s'associe à des entreprises chinoises pour construire une usine pharmaceutique de 100 millions de dollars à Lagos afin de remédier à la pénurie de médicaments dans le pays.

Le partenariat implique Jiangsu Aidea Pharmaceutical Co, PharmaBlock Sciences Nanjing Inc et le Fonds de développement Chine-Afrique. La construction devrait commencer dans les 30 mois.

L'usine s'attachera à renforcer l'autonomie du Nigeria en matière de soins de santé, notamment en ce qui concerne la lutte contre l'épidémie de VIH. Cette initiative est cruciale car le Nigeria est confronté à des problèmes d'accès aux soins de santé exacerbés par le retrait des multinationales et l'instabilité économique.

Points clés à retenir

Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, compte environ 2 millions de personnes vivant avec le VIH et dépend entièrement des médicaments antirétroviraux importés, ce qui en limite l'accès. Fidson vise à combler le vide laissé par des multinationales comme GSK Plc et Sanofi SA, qui se retirent du Nigeria en raison de difficultés économiques. La nouvelle usine contribuera à garantir un approvisionnement stable en médicaments pour le traitement du VIH et des infections opportunistes. Fidson a déjà lancé plus de 16 nouveaux produits depuis juin 2023.