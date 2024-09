Afrique Australe: L'inflation en Zambie atteint son plus haut niveau depuis quatre ans en raison de la sécheresse, la croissance ralentit

TLDR

Le taux d'inflation annuel de la Zambie a atteint 15,6 % en septembre, soit le taux le plus élevé depuis près de quatre ans, sous l'effet de la hausse des prix des denrées alimentaires dans un contexte de sécheresse induite par El Niño.

La sécheresse a un impact sur la production agricole, entraînant une baisse des rendements et une limitation de la production d'énergie hydroélectrique, ce qui se traduit par des coupures d'électricité prolongées.

Malgré les difficultés économiques, la Zambie prévoit une croissance de 6,6 % en 2025, grâce à la reprise attendue de la sécheresse et à l'augmentation des importations de denrées alimentaires et d'électricité.

Le taux d'inflation annuel de la Zambie a grimpé à 15,6% en septembre, son niveau le plus élevé depuis près de quatre ans, sous l'effet de la hausse des prix des denrées alimentaires due à une sécheresse induite par El Niño qui a gravement affecté la production agricole. L'augmentation par rapport aux 15,5 % du mois d'août marque le taux d'inflation le plus élevé depuis décembre 2021.

La sécheresse a non seulement réduit les rendements agricoles, mais a également limité la production d'hydroélectricité, entraînant des coupures de courant prolongées. En conséquence, l'économie zambienne n'a progressé que de 1,7 % au deuxième trimestre, contre 2,2 % au trimestre précédent. Depuis, le gouvernement a réduit de moitié ses prévisions de croissance pour 2023, les ramenant à 2,3 %, et d'autres révisions sont attendues.

La sécheresse a contraint la Zambie à augmenter ses importations de nourriture et d'électricité, ce qui a affaibli le kwacha et exacerbé les pressions sur les prix. Malgré ces défis, l'économie devrait se redresser, le gouvernement prévoyant une croissance de 6,6 % en 2025, le rythme le plus rapide depuis 2012, soutenu par une reprise attendue de la sécheresse.

Points clés à retenir

La Zambie est aux prises avec son taux d'inflation le plus élevé depuis des années et un ralentissement de la croissance économique en raison d'une grave sécheresse qui a fait grimper les prix des denrées alimentaires et mis à rude épreuve la production d'électricité. Bien que les perspectives pour 2023 soient sombres, le gouvernement et le FMI prévoient une forte reprise économique d'ici 2025, avec une croissance du PIB qui devrait atteindre 6,6 % à mesure que le pays se remet de l'impact de la sécheresse.