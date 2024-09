Cote d'Ivoire: Rentrée scolaire 2024-2025 à Abobo - Kandia Camara et son conseil offrent 50 000 kits scolaires

Depuis 2022, en début de chaque rentrée scolaire, le maire d'Abobo, Kandia Camara et son conseil municipal permettent aux enfants de la commune d'aller à l'école dans de bonnes conditions.

Cette année scolaire 2024-2025 encore, elle a remis le couvert pour le bonheur des écoliers de la commune de la paix et de la générosité. Car ce sont 50 000 kits scolaires que Mme le maire et son conseil municipal leur offrent.

C'est la cour du groupe scolaire Akéikoi municipalité sis à Akéikoi qui a abrité la cérémonie de remise de don, le jeudi 26 septembre 2024.

Et c'est Mme le maire avec à ses côtés ses adjoints, la communauté éducative d'Abobo, les parents d'élèves qui a procédé à la remise symbolique des kits. « La distribution des kits scolaires aux écoles publiques et confessionnelles est devenue une tradition. En 2022, nous avons offert 40 000 kits. En 2023, ce sont 45 000 et cette année, nous offrons 50 000 kits à tous les enfants du primaire d'Abobo, pour un montant de 250 millions de F Cfa », a déclaré Kandia Camara.

Elle a expliqué que ce don vise à aider les parents à scolariser leurs enfants. Et d'ajouter qu'outre les dons de kits, le conseil municipal octroie chaque année des bourses scolaires à 1500 élèves pour un montant total de 20 millions de F Cfa.

%

Elle a choisi le temps de cette cérémonie pour traduire son infinie gratitude au Président de la République, Alassane Ouattara, au vice-Président, au Premier ministre et au gouvernement pour les grandes réalisations dans le secteur éducation-formation dans la commune d'Abobo, selon elle. Il s'agit, entre autres, de la construction de deux lycées d'excellence. Un lycée de jeunes filles avec internat à Akéikoi dont les travaux sont avancés et un autre lycée d'excellence à Coco service. Sans oublier la construction d'un garage école à M'ponon.

Toujours au niveau des infrastructures scolaires, Kandia Camara a affirmé qu'il y a un collège moderne en construction, une école de 6 classes avec bureau et bloc sanitaire, ainsi qu'une école maternelle à Abobo-Baoulé. Un bâtiment R+1 de 6 classes avec bureau et bloc de toilettes à l'Epp Palmeraie à M'Ponon. La construction de deux écoles maternelles au groupe scolaire plaque 3, 4, 5 et Rails Bad 4.

« L'investissement dans l'éducation est d'une grande importance pour nous. Nous mettons un accent particulier sur ce pan, car nos enfants sont la relève de demain », a rappelé Kandia Camara. Avant d'encourager les enfants à bien travailler, à être assidus, studieux, respectueux, consciencieux, car ils sont la fierté de la Côte d'Ivoire de demain.

Au nom des enfants récipiendaires, c'est l'élève Sarah Moayé en classe de CM2 à l'Epp municipalité 2, qui a remercié Mme le maire Kandia Camara et son conseil pour ces dons qui leur permettront d'avoir de bons résultats.

Prosper Eloi Komenan, Directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation d'Abidjan 4 (Drena4), a salué ce don qui, selon lui, est un geste qui permettra sur le plan pédagogique d'outiller les élèves.

« Mme le maire, vous donnez la possibilité aux parents d'avoir une année scolaire sans soucis. Merci de rester encore attachée à l'éducation nationale », a-t-il dit pour saluer le geste du conseil municipal, avant d'engager toute la communauté éducative à utiliser les dons à bon escient pour l'éducation des enfants.