Afrique Australe: L'Angola parie sur le développement du tourisme

Luanda — Le Gouvernement angolais a mis en oeuvre plusieurs projets et programmes pour dynamiser l'industrie touristique, afin d'attirer davantage de touristes et d'investisseurs, tant nationaux qu'étrangers, visant le développement du secteur.

Les efforts visant à progresser dans ce domaine, qui signale Journée mondiale ce vendredi (27 septembre), tendent également à contribuer à diversifier les revenus de l'État et à créer des emplois, directs et indirects, pour des milliers de citoyens nationaux, en particulier les jeunes.

Avec le programme de promotion et de développement, l'Exécutif cherche à garantir des investissements directs à grande échelle, à promouvoir la marque « Angola Turismo», à attirer les investissements et à améliorer l'environnement des affaires.

De même, élever la campagne promotionnelle « ensemble pour le tourisme », pour faire connaître le potentiel touristique du pays, à l'intérieur et à l'extérieur du territoire national.

Le programme comprend des actions de planification touristique dans les zones identifiées comme Cabo Ledo, Okavango, Kalandula, Namibe et Mussulo, en plus d'organiser et de participer à des événements nationaux et internationaux pour attirer les investissements dans le tourisme.

Il prévoit également, entre autres actions, la réhabilitation et la requalification de certaines ressources touristiques, la conversion de deux hôtels Infotur, à Cabinda et Luanda, ainsi que la promotion du surf à Namibe et Cabo Ledo, et de la pêche sportive dans les provinces de Benguela et Cuando Cubango.

%

Le Plan de Promotion du Tourisme (PLANATUR) 2024-2027 définit cinq priorités pour le secteur, en mettant l'accent sur la formation et la qualification des professionnels du tourisme, avec des formations techniques destinées aux acteurs, agents directs et indirects de la chaîne d'accueil touristique.

On s'attend à ce que le pays accueille, dans un proche avenir, environ deux millions de touristes par an, avec la mise en oeuvre de projets de construction d'infrastructures de base et de services de soutien touristique sur tout le territoire national, ce qui peut faire de l'Angola l'une des principales destinations de la région australe de l'Afrique.

Toutefois, les initiatives menées dans ce domaine contribuent à l'augmentation du taux d'occupation des hôtels et assimilés, le pays enregistrant une croissance de 9,2%, de janvier à juillet de cette année, par rapport à la même période de 2023.

Au cours des sept premiers mois, 83 mille 587 touristes sont entrés, contre 75 mille 675 au cours de la même période de l'année précédente.

Les hôtels à travers le pays ont accueilli 847 971 visiteurs, tandis que les maisons d'hôtes et autres établissements ont enregistré 334 605 visites.

En juillet dernier, le nombre de lits occupés a augmenté de 40%, en ligne avec la croissance du nombre d'arrivées touristiques, qui s'est établie à 13,8%.

Au total, deux mille 494 emplois ont été créés. Au cours de la même période l'année dernière, ce nombre s'élevait à 1 535.

D'autre part, des projets tels que le nouvel aéroport international António Agostinho Neto, inauguré l'année dernière, dans le sud-est de la capitale angolaise, avec la capacité d'accueillir les plus grands avions commerciaux d'aujourd'hui, facilitent de plus en plus l'entrée de touristes, venant de diverses régions du monde.

Les provinces de Huila, Benguela, Luanda, Namibe, Malanje, Cuando Cubango et Zaire sont sélectionnées par Infotur comme destinations prioritaires pour les touristes, car elles disposent de bonnes routes et d'hôtels de qualité, considérés comme des ressources touristiques stratégiques, selon cet institut.

La sélection de ces destinations pour la première phase du projet de développement a pris en compte 15 ressources stratégiques exclusives, dont les accès et les hôtels.

Ce vendredi se commémore la Journée mondiale du tourisme (27 septembre), sous le thème « Tourisme et paix », à l'initiative de l'organisation mondiale du secteur.

En Angola, l'événement central de l'événement aura lieu dans la province de Huila, avec l'intention d'inclure, entre diverses activités, l'inauguration de projets hôteliers, des excursions, des itinéraires touristiques, des ateliers, des sémaires et des moments culturels. ASS/VC/SB