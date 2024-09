Nous sommes les enfants des semeurs de vies, héritiers d'une tradition ancestrale où la terre est source de vie et de prospérité. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous engager à faire émerger le meilleur de nous-mêmes pour que l'esprit de nos ancêtres continue de vivre à travers nos actions.

Gabonais, soyons courageux et sincères envers notre terre. Ne nous laissons plus distraire par des paroles vaines. Restez concentrés sur l'essentiel : notre méthode duale, qui a déjà montré des résultats concrets dans divers secteurs, tels que l'éducation, la santé, les infrastructures et, bien sûr, l'agriculture. Ensemble, engageons-nous à bâtir un Gabon où la terre nourrit, prospère et rassemble.

L'agriculture : une voie vers la renaissance nationale

L'agriculture est plus qu'un simple secteur d'activité, c'est le poumon de notre développement économique et social. À travers le Programme de Développement National, nous devons tous devenir des acteurs actifs du renouveau agricole. En tant que "semeurs de vies", nous avons une responsabilité envers notre pays et les générations futures. Il est temps de tourner définitivement la page de la politique politicienne stérile et de soutenir des initiatives concrètes qui ont un impact direct sur le terrain.

Le Gabon a besoin de ses jeunes pour revitaliser les localités rurales et transformer notre pays en un acteur agricole de premier plan. C'est pourquoi nous proposons la mise en place du programme « 1500 jeunes agripreneurs pour le Gabon », destiné à des jeunes en décrochage scolaire et social. Ce programme, en partenariat avec les centres de formation professionnelle, donnera aux jeunes les outils nécessaires pour devenir des artisans, des électriciens, des plombiers, des charpentiers, et bien plus encore, au service de l'agriculture.

%

Unité spéciale pour un avenir prospère

Ce projet ambitieux, à hauteur de 2 milliards de FCFA, sera dirigé par une unité spéciale sous la gestion du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI). Ensemble, nous mettrons en place des villages agricoles, des centres de formation et de recherche sur les semences et les bio-fertilisants, en appui aux 320 projets à fort impact social déjà en cours.

Le Gabon doit redevenir une terre d'innovation agricole, où nos agripreneurs collaborent avec des partenaires locaux et internationaux pour maximiser l'impact de chaque initiative. En renforçant la coopération internationale, notamment avec des partenaires comme la FAO, le PNUD et la Banque Africaine de Développement (BAD), nous ouvrirons la voie à des échanges technologiques et commerciaux plus équitables et accessibles à tous les Gabonais.

L'énergie et la technologie au service de l'agriculture

La technologie solaire offre de nouvelles opportunités. Imaginons nos parents dans les plantations, équipés de kits solaires, capables de communiquer directement avec les centrales d'achat pour informer de la disponibilité de leurs produits agricoles. Ce genre d'innovation, couplée à un accès accru à l'intelligence artificielle en milieu rural, transformerait profondément notre capacité à produire et à commercialiser nos ressources agricoles. Le programme « 1500 jeunes agripreneurs » vise également à former des artisans compétents, capables de soutenir les grands projets de l'État, tout en contribuant à la revitalisation de nos villages et au développement local durable.

Réparation et respect pour le peuple gabonais

Nous méritons réparation. Le peuple gabonais, longtemps négligé, a droit à la dignité et au respect. C'est pourquoi nous présentons notre proposition au CTRI : le financement du programme « 1500 jeunes agripreneurs » en guise de dédommagement pour les injustices du passé. Il est temps de reconnaître la valeur de nos terres, de nos savoirs et de nos traditions. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où chaque Gabonais, qu'il vive en milieu rural ou urbain, a accès à la santé, à l'éducation, à une alimentation saine, à la justice sociale, à l'énergie et à l'eau potable.

Un avenir radieux à portée de main

Nous invitons tous les Gabonais à se joindre à cet appel à l'engagement. La réduction des inégalités est possible, et le programme « 1500 jeunes agripreneurs » en est la preuve. En s'appuyant sur les ressources existantes et en mobilisant de nouveaux partenaires, nous pouvons construire un Gabon fort, prospère et solidaire. C'est ensemble, dans l'unité et la détermination, que nous réussirons à relever les défis de notre nation et à faire du Gabon un exemple de développement durable pour toute l'Afrique.

Restons concentrés sur l'essentiel. L'avenir du Gabon est entre nos mains.