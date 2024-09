Afrique: Littérature - « Sarah, ma belle-cousine » retenu au programme scolaire au Congo

Le livre « Sarah, ma belle-cousine » de l'écrivain congolais et président de l'Union nationale des écrivains, artistes et artisans du Congo (Unéac), Henri Djombo, est retenu au programme scolaire en République du Congo, précisément en classe de terminale littéraire. A l'occasion de la septième édition de la rentrée littéraire du Congo (Relico), Henri Djombo a présenté ce livre à l'auditoire composé également des élèves des terminales littéraires et même scientifiques.

Dans « Sarah, ma belle-cousine », Henri Djombo parle de Jules Nola, un médecin immigré en Europe, qui, pris dans le système des factures, des impôts et des taxes, décide, après vingt ans d'exil, de rentrer dans son pays d'origine, l'Africaine. Il rêve d'y construire une polyclinique afin de lutter contre les coûteuses évacuations sanitaires à l'étranger. Au pays, il est accueilli dans un environnement hostile du fait des pesanteurs bureaucratiques, de la rigidité du système bancaire et du poids des traditions qui empêchent tout développement social et humain.

Sarah, l'épouse de Bonny, un cousin de Nola, se livre à toutes sortes d'intrigues pour contrecarrer les projets du médecin. « Sarah, ma belle-cousine » est considéré comme un roman pas comme les autres. C'est un roman aux scènes multicolores, qui rend avide de lecture, au point de repousser à volonté les heures de travail ou de sommeil. Le dénouement heureux du récit rend encore la lecture plus agréable.

%

La table ronde dans laquelle l'écrivain Henri Djombo a présenté son livre,était modérée par Fidèle Biakoro, avec la participation des écrivains comme Ferréol Gassackys, Candide Yoka et Hugues Eta qui a présenté « L'Odyssée d'Ontihô LOnkouo ». Si Henri Djombo a présenté « Sarah, ma belle-cousine », Ferréol Gassackys a présenté « Brèves réflexions sur le vertueux, l'instinctif, le truand et l'autre ». Publié en France aux éditions Les 3 colonnes, "Brèves réflexions sur le vertueux, l'instinctif, le truand et l'autre" est un ouvrage de cinquante-huit pages, subdivisé en six chapitres disproportionnés, dont « Le vertueux », « L'instinctif (ou la brute) », «Le truand », « L'autre », « L'autre en littérature » et « L'interaction ».

Dans cet essai, Ferréol Gassackys se livre à une introspection et donne une analyse personnelle du comportement humain dont les trois caractères sont le vertueux, l'instinctif et le truand. Il découvre qu'à ces trois caractères s'ajoute un quatrième qu'il nomme « l'autre ». Pour Ferréol Gassackys, l'inspiration lui vient de l'histoire des trois as de la gâchette dans le film de Sergio Leone, sorti en 1966, le bon, la bête et le truand. Mais aussi au travers de différentes études et, loin s'en faut, de sa propre observation de la vie courante qui s'avère un sacré spectacle depuis des millénaires.

"Papa m'a dit", un texte alléchant

L'une des écrivaines qui a marqué cette table ronde est Sarah Candice Yoka, qui a présenté « Les Contes de Manmé », un recueil de cinq histoires publié sur le site Amazon par la maison d'édition L'autel de la restauration. Ce livre de cent quatorze pages est destiné avant tout aux enfants et par ricochet aux personnes de tous les âges. Les cinq histoires qui constituent ce livre sont des histoires instructives, amusantes et profondes en leçons de vie. À travers ce voyage littéraire, Candice Sarah Yoka immortalise des récits ancrés dans la tradition orale et porteurs de sagesses intemporelles. Voici ci- dessous un extrait de l'histoire portant sur "Papa m'a dit".

« Sur le sentier du retour, je retrouve mon papa à mi-chemin. Quand papa venait me chercher juste devant l'école et nous rentrions ensemble. Aujourd'hui, je fais tout seul la moitié du trajet et plus tard, lorsque ce sera le moment, je rentrerai sans lui. Papa m'a dit que la vie est comme cette route que l'on parcourt. Certains jours, nous marcherons seuls, et d'autres nous serons accompagnés...»