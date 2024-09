Guinée: « De quel travail parle Ousmane Gaoual? De quelle fédération? Et de quelle volonté populaire parle t-il? »(Par Lanciné Sacko)

S'il s'agit d'un travail qui consiste à bâillonner le peuple, à acheter des armements pour des répressions, à supprimer des libertés individuelles et collectives.

S'il s'agit de couper les réseaux sociaux pendant plus d'un mois; d'enlever ceux qui osent dénoncer les tares du CNRD.

S'il s'agit la situation des Généraux de manière mystérieuse, la disparition des responsables de la Société civile.

Les responsables du RPG ARC EN CIEL en prison depuis trois ans.

S'il s'agit des scandales financiers non punis, des incendies criminels;

Nous le comprenons avec fougue et ironie.

Mr le Ministre, On ne fédère pas un peuple au moyen des intoxications, des enlèvements, Mr le Ministre, on ne fédère pas une Nation avec des impostures, et une milice prête à répandre désolation à la pointe d'un cynisme digne du Nazisme.

Non, on ne peut fédérer quand on ne peut pas respecter la charte qu'on a écrite.

La volonté populaire ne peut être un concept à utiliser quand on a pris le pouvoir par les armes. *Le CNRD n'est pas l'émanation de la volonté populaire* .

Il est donc précoce et incorrect pour un intellectuel saint d'esprit, d'utiliser ces termes alors qu'un grand risque de *parjure est en gestation.*

*Un soldat qui ne tient pas sa promesse ne peut recevoir la bénédiction et l'onction de tout un peuple qui a marqué l'histoire positivement.*