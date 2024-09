Congo-Kinshasa: La situation reste tendue après un accrochage entre l'armée et les FDLR dans la région de Goma

Le calme est de retour ce vendredi 27 septembre dans l'ouest de Goma et une partie du territoire de Nyiragongo, au Nord-Kivu. Des affrontements avaient éclaté la veille entre les Forces armées congolaises (FARDC) et des éléments Forces démocratiques pour la libération du Rwanda (FDLR) dans le groupement Rusayo et ses environs. Ces combats, marqués par des détonations d'armes lourdes et légères, ont forcé des populations déjà déplacées à fuir de nouveau, notamment celles des sites de Lushagala et Mugunga.

Le calme est revenu, mais la situation reste tendue dans cette région du Nord-Kivu. Jusqu'à présent, l'armée congolaise ne s'est pas encore exprimée sur cette offensive qui a secoué Rusayo et ses environs.

De leur côté, certains responsables des groupes pro-gouvernementaux admettent qu'il y a bien eu un accrochage. Toutefois, ils cherchent à minimiser la portée de l'incident, affirmant qu'il s'agissait d'une simple confusion entre le commandement des FARDC et certains éléments FDLR, qui se considèrent comme des Wazalendo.

Selon des sources au sein de ces mouvements, l'accrochage a débuté mercredi soir 25 septembre, mais ils assurent qu'il n'y a plus de tensions majeures entre eux et les Forces armées congolaises. L'incident s'est produit dans les zones de Rusayo et Sake, deux localités sensibles dans cette région en proie à des conflits.

Cependant, la question des FDLR reste au coeur des discussions.

Lors des réunions tenues ce mois de septembre entre les autorités congolaises et rwandaises, facilitées par l'Angola, des progrès ont été réalisés sur le Plan harmonisé de neutralisation de ces forces. Mais sur le terrain, très peu de changements ont été observés dans le début de la mise en oeuvre de ce plan.

Kinshasa attend un geste concret de Kigali, notamment le retrait des troupes rwandaises présentes en RDC.

