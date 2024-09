Sénégal/Malawi: Éliminatoires de la CAN 2025 - Le Sénégal jouera contre le Malawi, les 11 et 15 octobre

Dakar — L'équipe nationale du Sénégal et celle du Malawi vont jouer deux matchs prévus les 11 et 15 octobre 2024, les cinquième et sixième rencontres des deux équipes depuis la première en 1987, cette fois-ci pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football 2025.

Le Sénégal et le Malawi partagent le groupe L des éliminatoires avec le Burkina Faso et le Burundi.

Les Lions du Sénégal, avec 4 points (+ 1), prennent la deuxième place de leur poule, derrière les Étalons du Burkina Faso (4 points + 2).

Les Burundais, avec 3 points, sont la troisième équipe de la poule. Les Malawites occupent la dernière place.

Le Sénégal va accueillir le Malawi, le 11 octobre, au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, à une trentaine de kilomètres à l'est de Dakar. La manche retour est prévue le 15 octobre au Bingu National Stadium de Lilongwe.

La dernière confrontation entre les deux sélections a eu lieu en janvier 2022, lors de l'avant-dernière CAN, au Cameroun. C'était un match nul, 0-0. Les Sénégalais et les Malawites partageaient avec les Guinéens et les Zimbabwéens le groupe B de cette Coupe d'Afrique des nations remportée par le Sénégal.

Les équipes du Sénégal et du Malawi se sont rencontrées pour la première fois aux quatrièmes Jeux africains de Nairobi, en 1987. Les Malawites avaient gagné le match, 2-0. Sénégalais et Malawites étaient dans la poule B, avec la Côte d'Ivoire et l'Égypte, le vainqueur de la compétition.

Les deux équipes se sont rencontrées vingt ans plus tard, le 10 juin 2007, pour un match amical, à Blantyre, au Malawi. Les Sénégalais avaient pris leur revanche, 3 buts à 2.

Le Sénégal, invité de la Coupe du Conseil des associations de football d'Afrique australe, en 2021, à Port Elisabeth, en Afrique du Sud, bat le Malawi, 2-1, durant la phase des groupes.

Le Sénégal avait été battu en finale de cette compétition par l'Afrique du Sud, 5 tirs au but à 4 (0-0, 5 TAB 4).

La phase finale de la CAN 2025 aura lieu au Maroc, du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.