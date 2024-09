Algérie: Cherfa prend part en Italie aux travaux de la réunion des ministres de l'Agriculture du G7 et de leurs homologues des pays africains

ALGER — Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Youcef Cherfa a pris part, vendredi, aux côtés des ministres de 11 pays africains, aux travaux de la réunion des ministres de l'Agriculture du G7, qui se tient à Syracuse (Italie), dans le cadre de la 2e journée du Forum agricole du G7, a indiqué un communiqué du ministère.

La cérémonie d'ouverture de la réunion des ministres de l'Agriculture du G7 (Italie, Canada, Etats-Unis, Japon, Royaume-Uni, Allemagne et France), a été présidée par le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et des Forêts d'Italie, Francesco Lollobrigida, précise la même source.

Lors de cette session, les participants aborderont les nouveaux défis auxquels fait face le continent, et proposeront les solutions appropriées.

La 2e session sera consacrée au thème de l'investissement agricole en Afrique, en vue de mettre en lumière les principaux mécanismes de soutien au développement agricole sur le continent, la valorisation des potentialités existantes et le renforcement de la coopération entre les membres du G7 et les pays africains.

La 3e session de la réunion se penchera sur "les perspectives de la coopération entre les deux parties, l'échange des expériences et les projets d'investissement, en vue de rendre la coopération internationale pour le développement du secteur agricole et ses usages plus efficaces et de déterminer les domaines où la coopération est indispensable pour la réalisation des objectifs du Plan 2030 de l'UA) et la Déclaration post-Malabo", précise le communiqué.

Il convient de rappeler que le Forum agricole du G7 tenu les 26 et 27 septembre en Italie, à l'initiative de la présidence italienne du G7 vise à renforcer la coopération entre les ministères de l'Agriculture des pays du G7 et ceux des pays africains.

M. Cherfa a en outre relevé, à ce propos, que la stratégie de l'Algérie comprend le renforcement de sa sécurité alimentaire et la mise en oeuvre du Plan national de développement des cultures stratégiques (PNDCS) qui a pour objectifs l'augmentation de la production et de la productivité des cultures telles que les céréales, les légumes secs, les oléagineux, les cultures sucrières, le lait, tout en réduisant les importations et en augmentant la contribution des exportations hors hydrocarbures.