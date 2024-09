Algérie: Attaf s'entretient à New York avec ses homologues de plusieurs pays

- Le ministre des Affaire étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a eu, à New York, des entretiens bilatéraux avec des ministres des affaires étrangères de pays frères, indique, vendredi, un communiqué du ministère.

M. Attaf a rencontré, dans ce cadre, "le ministre des Affaires étrangères et des Expatriés de la République arabe syrienne, Bassam Sabbagh, le ministre des Affaires étrangères de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Mohamed Sidati, le ministres des Affaires étrangères de la République d'Ouganda, Jeje Odongo, la ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères de la République du Sénégal, Yassine Fall, et le ministre des Affaires étrangères de la République du Togo, Robert Dussey", précise le communiqué.

La rencontre avec son homologue syrien, Bassam Sabbagh, qui a pris, récemment, ses fonctions en tant que ministre des Affaires étrangères de son pays, a permis à M. Attaf de "lui renouveler ses félicitations pour la confiance placée en lui, pour conduire la diplomatie syrienne.

Les deux ministres ont également examiné les moyens de promouvoir les relations fraternelles et de coopération liant les deux pays frères, ainsi que les développements de la situation au niveau arabe, notamment la guerre génocidaire qui se poursuit à Ghaza et l'escalade sioniste dans la région".

Les entretiens avec le ministre des Affaires étrangères de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), ont porté sur les derniers développements de la question sahraouie sur le plan diplomatique, "notamment la relance du processus politique permettant au peuple sahraoui d'accéder à son droit à l'autodétermination, en prévision des prochaines échéances au niveau du Conseil de sécurité et de l'Assemblée Générale (AG) de l'ONU".

M. Attaf a rencontré, également, le ministre des Affaires étrangères de l'Ouganda qui préside le Mouvement des Non-alignés et le groupe des 77+ la Chine, avec lequel il a procédé à "un échange de vues sur les principales questions internationales et régionales. Les deux parties ont examiné les voies et moyens de promouvoir les relations bilatérales", indique le communiqué.

Par ailleurs, M. Attaf a évoqué avec son homologue sénégalaise les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les différents domaines en prévision de la prochaine session de la commission mixte algéro-sénégalaise.

Avec son homologue togolais, M. Attaf a abordé les développements politiques et sécuritaires dans la région du Sahel ainsi que plusieurs dossiers liés aux prochaines échéances prévues sur le plan continental, conclut la même source.