Sénégal: Assurances - Le groupe Wafa se propose de rendre le marché 'plus mature'

Dakar — Le groupe Wafa Assurance veut aider à rendre le marché de l'assurance africaine plus mature et permettre à ses acteurs d"'éviter de commettre les mêmes erreurs", grâce à Wafa Connect, son évènement annuel réunissant des industriels, des financiers et des assureurs, a expliqué, vendredi, à Dakar, son directeur exécutif chargé des questions internationales, Adil Bouifrouri.

"Il faut qu'on rende le marché plus mature. L'idée de Wafa Connect, c'est cela. C'est de créer des espaces où on va vers les clients, les régulateurs, l'État, etc., pour partager avec eux notre expérience, qui n'est pas parfaite. On a fait des erreurs. Les erreurs, c'est bien de les partager pour permettre à nos amis sénégalais d'éviter de commettre les mêmes", a dit M. Bouifrouri.

Wafa Assurance, une compagnie marocaine créée en 2014, a tenu la troisième édition de Wafa Connect, ce vendredi, dans la capitale sénégalaise, en présence de plusieurs industriels, financiers et assureurs.

"Favoriser la pénétration de l'assurance auprès du grand public"

"C'est une plateforme amicale et désintéressée, dans la mesure où on a envie d'agir comme un acteur citoyen [...] Au-delà du fait d'investir et de gagner de l'argent, ce qui est bien, il faut aussi changer l'état d'esprit et faire en sorte que l'assurance touche des gens qui n'y ont pas accès et ne savent pas ce qu'elle peut leur apporter", a dit Adil Bouifrouri pour montrer l'utilité de cet évènement annuel du groupe.

%

Il estime que "si on arrive à changer modestement les choses au bout de quelques réunions de Wafa Connect, au bout de quelques années, ce serait très bien".

"Cette initiative est née d'une prise de conscience : même si nous faisons 1,3 milliard de dollars américains [...] en chiffres d'affaires, nous étions un peu connus dans certains pays africains comme le Sénégal, où nous sommes la troisième compagnie d'assurances", a poursuivi M. Bouifrouri.

Boubker Jaï, le président-directeur général de la Wafe Assurance

Avec Wafa Connect, "nous avons lancé un certain nombre d'initiatives pour [...] nous rapprocher de nos clients, de nos partenaires et du marché en général. Wafa Connect est un lieu où on réunit chaque année nos salariés, nos partenaires et nos clients pour les tenir au courant de notre trajectoire, de ce que nous avons réalisé et de ce que nous comptons faire dans les [...] prochaines années", a-t-il précisé.

La compagnie d'assurances cherche en même temps à "vulgariser l'assurance et [à] favoriser sa pénétration auprès du grand public", a dit son directeur exécutif chargé des affaires internationales.

Wafa Connect est l'occasion, selon lui, d'expliquer aux clients et aux partenaires "en quoi, par exemple, il est extrêmement important de préparer la retraite, de favoriser l'épargne et le financement de l'économie avec les instruments des marchés financiers".

M. Bouifrouri pense qu"'il doit y avoir un cercle vertueux dans lequel les assurances jouent un rôle moteur".

L'évènement annuel du groupe lui donne en même temps l'occasion d'aider à "grossir le marché, à le mûrir, à faire comprendre le rôle de chacune des parties concernées, le consommateur, l'État, etc., pour faire en sorte que le marché se professionnalise et devienne plus mature".

"Des discussions enrichissantes, des idées novatrices et des opportunités nouvelles"

La compagnie Wafa Assurance opère dans sept pays africains, dont le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la Tunisie, selon Adil Bouifrouri. Au Sénégal, ses salariés "sont quasiment cent pour cent sénégalais", a-t-il dit.

Les deux premières éditions de Wafa Connect ont eu lieu à Abidjan et à Douala. Pour la troisième édition, "le choix de Dakar [...] témoigne de l'engagement de Wafa Assurance envers le marché sénégalais, où nous sommes implantés depuis 2015 à travers nos filiales Wafa Assurance Vie Sénégal et Wafa Assurance Non-Vie Sénégal", a souligné Boubker Jaï, le président-directeur général de la compagnie d'assurances.

"C'est une édition réussie, qui a rassemblé des leaders influents du secteur des affaires, de la finance et de l'assurance à travers l'Afrique, autour de discussions enrichissantes, d'idées novatrices et d'opportunités nouvelles", estime Adil Bouifrouri.