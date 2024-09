Ile Maurice: La Banque mondiale adhère au centre de coopération

Le nouveau centre de coopération internationale comprendra une représentation de la Banque mondiale (BM) et de l'International Finance Corporation, branche offrant une panoplie de services au secteur privé, dont l'investissement et la gestion d'actifs. Il inclura également l'Agence multilatérale de garantie des investissements (Multilateral Investment Guarantee Agency) pour promouvoir la concrétisation d'investissements directs étrangers.

Un partenaire exemplaire du gouvernement de Maurice ? Ce qualificatif sied parfaitement à la BM, connue pour l'assistance technique et financière qu'elle accorde aux pays en voie de développement. Cinquante-six ans après avoir été aux côtés d'une île Maurice fraîchement indépendante, la BM a renouvelé le contrat de confiance avec le pays lundi, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée au bâtiment Les Suites 2, The Docks 2, Caudan, Port-Louis. Une cérémonie d'une importance capitale pour la BM de démontrer, une fois de plus, sa prédisposition à accompagner le secteur des services financiers, le deuxième contributeur au Produit intérieur brut du pays, dans une phase déterminante de son évolution.

Le ministre des Finances, Renganaden Padayachy, en a fait état le vendredi 2 juin 2023 lors de son discours du Budget 2023-24. Il s'agissait de la mise en place du Centre de coopération internationale (CCI) de la Banque de Maurice (BoM). Le principal objectif de cette initiative consiste à créer les conditions optimales pour inciter les représentations des projets internationaux ad hoc et permanents à s'y installer. «Le bureau de la BM à Maurice sera la première entité à s'y installer dans le cadre de cette initiative»,devait souligner Renganaden Padayachy. Promesse tenue en un an, trois mois et 21 jours.

Une initiative qui se situe dans la droite ligne de la philosophie de la BoM de tout faire pour que Maurice soit perçu dans le monde financier et monétaire comme une destination incontournable pour la réalisation de projets d'affaires dans ces deux domaines. Le lancement de ce CCI est intervenu seulement 18 jours après le lancement, le 5 septembre, d'Innov 8, un outil dont la BoM compte se servir pour façonner le futur du paysage bancaire et financier de Maurice et où le mot d'ordre s'articulera autour de la promotion permanente de cette culture ouverte à l'innovation, dans un contexte où les technologies innovantes forcent leur entrée dans le mode opératoire conventionnel des uns et des autres.

Cette prédisposition de la BoM n'a pas échappé au sens d'observation d'Idah Pswarayi-Riddihough, directrice de la BM pour le Mozambique, Madagascar, les Comores, les Seychelles et Maurice. «De nos jours, Maurice est la parfaite illustration d'une réussite qui résulte de l'importance que le pays accorde au pouvoir de l'innovation, à la force de l'imagination et une détermination à mettre en place des projets susceptibles de faire de ce désir de réussite une réalité. Point n'est besoin de souligner à quel point c'est un honneur pour nous de savoir que nous avons eu l'opportunité de cheminer avec Maurice. Le monde a beaucoup à apprendre de Maurice. Nous sommes fiers d'accorder le soutien requis à Maurice et la possibilité qui nous a été donnée de tirer les leçons appropriées de ce que Maurice a fait pour atteindre la réussite dont elle est l'objet.»

Avec la volonté de la BM de s'intégrer au CCI, le secteur mauricien des services financiers dispose d'un outil pour l'aider à hausser le niveau de sa visibilité dans le monde. Non seulement la représentation conventionnelle de la BM s'installera dans ce centre, mais elle sera accompagnée d'une représentation de deux entités d'une importance capitale dans le dispositif de la BM. Il s'agit de l'International Finance Corporation et de l'Agence multilatérale de garantie des investissements. Le principal objectif de l'International Finance Cooperation est d'opérer comme le segment de la BM chargé d'offrir aux acteurs du secteur privé des services en matière d'investissement, de conseil et de gestion d'actifs.

Quant à l'Agence multilatérale de garantie des investissements - la Multilateral Investment Guarantee Agency -, sa mission principale est de promouvoir la concrétisation de projets d'investissements directs étrangers (IDE) dans les pays en développement. Une initiative dont la finalité vise à faire de la croissance économique, de la réduction de la pauvreté et de l'amélioration des conditions de vie des populations une réalité dans ces pays. Ces trois organisations auront une seule et même représentation dans le CCI de la BoM.

Cerise sur le gâteau. La BM a fait une fleur à Maurice en annonçant haut et fort que Maurice a été sélectionné sur une liste de 21 pays pour mettre en place cette formule de représentation des trois institutions en une seule. Cette annonce a été faite à la cérémonie d'inauguration par nulle autre que Cláudia Conceição, directrice régionale de l'International Finance Cooperation pour les pays de la région sub-saharienne du continent africain. «Je suis confiante que ce nouveau chapitre dans le partenariat avec la BM contribuera à favoriser des changements positifs pour Maurice et aidera le pays dans sa tentative de se souscrire aux obligations d'un modèle de développement durable», a-t-elle précisé.

Devant la réalisation d'une promesse de son avant-dernier Budget, le ministre Padayachy n'a pas dissimulé l'évidence. «La décision de la BM d'installer son nouveau bureau au CCI témoigne de la confiance qui règne entre les deux partenaires que sont Maurice et la BM, et la consolidation de liens depuis des décennies entre les entités associées à la BM et Maurice.» Par ailleurs, l'économiste principal et représentant résident de la BM à Maurice et aux Seychelles, Sjamsu Rahardja, s'est réjoui de cette avancée. «Nos remerciements sont destinés à la BoM pour avoir estimé qu'il est opportun de nous faire une place dans ce CCI. Cette initiative constitue une étape décisive pour approfondir le niveau du partenariat entre Maurice et le groupe BM.»

Pour le gouverneur de la BoM, Harvesh Seegolam, l'installation du CCI est l'expression même de la stratégie que poursuit le pays sur le plan international. «L'instauration de ce nouveau bureau de la BM est la manifestation claire de la confiance que les organisations internationales ont dans l'image de Maurice comme une juridiction où l'effectivité de l'activité économique des opérations transfrontalières est une réalité.»