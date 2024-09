Soudan: Le Ministre des Affaires Etrangères rencontre son homologue nigérian

New York — Son Excellence M. Hussein Awad Ali, Ministre des Affaires étrangères s'est réuni vendredi en marge des réunions de la 79ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, avec Son Excellence M. Yusuf Maitama, Ministre des Affaires étrangères du Nigeria.

La réunion a porté sur les relations bilatérales historiques entre les deux pays, et le ministre des Affaires étrangères a informé son homologue nigérian de l'évolution de la situation au Soudan en raison de la guerre qui lui est imposée de l'étranger et des violations commises par la milice rebelle Forces du Soutien Rapide-FSR. Il a souligné l'adhésion du Soudan à la plate-forme de Djeddah comme base de négociation et la nécessité de faire pression sur la milice pour la mettre en oeuvre.

Pour sa part, le ministre nigérian a affirmé qu'il était conscient du contexte de la situation au Soudan et qu'il suivait avec inquiétude ce qui s'y passe en termes de relations fortes entre les deux pays et les deux peuples amis. Il a souligné la négativité du rôle extérieur au Soudan et de la nécessité que la solution vienne de l'intérieur.

Au cours de la réunion, les deux parties ont souligné les dispositions de coopération et de coordination entre elles, ainsi que l'échange de soutien dans les forums internationaux et régionaux./ OSM