Afrique du Nord: Le Maroc étale à Alicante la richesse de son art culinaire

Alicante — Le Maroc, invité d'honneur de la 6ème édition de la Foire gastronomique d'Alicante, a jeté l'ancre vendredi dans cette ville portuaire du sud-est de l'Espagne pour présenter et la richesse de son art culinaire.

Présent en force dans ce plus grand événement de la gastronomie du pays ibérique, le Maroc a étalé toute la diversité de sa gastronomie, mettant en évidence ses avantages concurrentiels, la qualité de ses produits du terroir et leur traçabilité.

Une manière aussi de promouvoir l'origine Maroc, consolider l'offre marocaine à l'international et donner encore plus de visibilité à l'art culinaire marocain.

Le choix du Maroc comme invité d'honneur de cette 6-ème édition de la Foire gastronomique d'Alicante s'inscrit dans le cadre d'une relation d'amitié et de coopération féconde et d'un commun engagement en faveur du renforcement des liens unissant les deux nations, a souligné le président de la Communauté de Valence, Carlos Mazón, dans une déclaration à la presse, notant que cette participation constitue l'occasion de mettre en lumière le savoir-faire culinaire du Maroc et la richesse et la qualité de ses produits.

"Le fait que le Maroc soit le premier partenaire de la rive sud de la Méditerranée à être à l'honneur lors de la Foire d'Alicante illustre la solidité des relations privilégiées entre les deux pays", a affirmé, dans une déclaration à la MAP, le directeur général de la Casa Mediterráneo, Andrés Perelló.

Mettant l'accent sur les similitudes culturelles et culinaires entre les deux Royaumes, le responsable de cet organisme relevant du ministère espagnol des Affaires étrangères s'est dit impressionné par la capacité de l'art culinaire marocain "à évoluer sans perdre son originalité et son savoir-faire ancestral".

De son côté, le Consul général du Maroc à Valence, Said Drissi El Bouzaidi, a indiqué que la participation marocaine à ce rendez-vous incontournable de la gastronomie en Espagne est le fruit d'une collaboration entre la Maison de la Méditerranée, l'ambassade du Maroc en Espagne, l'Agence de la Promotion et du Développement du Nord (APDN) et le Consulat du Maroc à Valence.

L'objectif est de promouvoir le patrimoine culinaire du Royaume, à travers l'exposition de produits gastronomiques et la présentation d'un programme riche et varié visant à faire connaitre l'art culinaire marocain, la destination touristique Maroc et les produits marocains, a-t-il ajouté.

En effet, durant les quatre jours de la foire, les visiteurs du stand marocain pourront aussi découvrir les atouts touristiques du Royaume, à travers des supports écrits et audiovisuels, et auront l'occasion de savourer les délices et créations du grand chef marocain Amer Bouhlal.

"Nous sommes très heureux d'accueillir le Maroc comme invité d'honneur à cette édition, vu la richesse de sa gastronomie aussi bien savoureuse qu'exotique. C'est un honneur pour nous de présenter l'art culinaire aux visiteurs", a affirmé à la MAP la présidente de la Foire gastronomique d'Alicante, Gemma Amor.

La Foire d'Alicante est considérée comme le plus grand événement culinaire d'Espagne, où 120 étoiles Michelin et 10 Soleils Repsol se réuniront cette année pour faire découvrir au public et aux producteurs les dernières tendances et les différentes spécialités ainsi que les produits gastronomiques d'Espagne et d'ailleurs.

Durant les quatre jours de cette foire, les visiteurs auront l'occasion de découvrir la gastronomie marocaine à travers plusieurs ateliers de cuisine, showcooking et dégustation, en plus de l'exposition des produits de terroir du Maroc et de la région du nord en particulier, a fait savoir dans une déclaration similaire Nassime Gmira, chargée de la coopération internationale à l'APDN.

Le programme de cet événement gastronomique, organisé notamment par la Députation d'Alicante, la Chambre de commerce, l'institution Foire d'Alicantina et l'office de tourisme de Valence, figurent aussi des conférences, des ateliers, des concours et des dégustations.