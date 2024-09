Maroc: La Leadership Team de 'TUI Group' en conclave à Marrakech

Marrakech — Le groupe allemand TUI, leader mondial du tourisme, a choisi Marrakech pour la tenue, du 26 au 28 septembre, de son événement annuel phare, le Senior Leadership Team (SLT) Meeting.

Organisé pour la première fois en dehors de l'Europe, en partenariat avec l'Office National Marocain du Tourisme (ONMT), le congrès rassemble plus de 200 hauts cadres de TUI Group.

Le SLT Meeting est l'évènement majeur du groupe TUI, qui permet aux directeurs et leaders commerciaux du numéro 1 mondial de partager les derniers bilans de ventes et d'échanger sur des projets communs et les dernières tendances de voyages.

Le congrès permet également de réunir, dans un cadre convivial et chaleureux, les hauts cadres du groupe et son top management autour de débats et d'échanges fructueux sur le développement et l'avenir de TUI Group.

En marge du congrès, la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a tenu une réunion avec le PDG du groupe, Sebastian Ebel, et Thomas Ellerbeck, membre du comité exécutif du groupe et directeur du groupe Corporate & External Affairs de TUI Group.

Cette réunion a permis de faire le point sur le partenariat historique, signé entre le groupe allemand et l'ONMT en 2023, et qui prévoit de doubler les arrivées touristiques au Royaume à un demi-million d'ici à 2028, ainsi que les opportunités de développement du groupe au Maroc.

En réussissant à convaincre "TUI Group" de choisir Marrakech pour cet événement de premier plan, l'ONMT a permis de mettre en avant les atouts touristiques de la destination Maroc, en particulier Marrakech, auprès des responsables et décideurs de TUI et de discuter autour des perspectives de collaboration.

Une réunion a ainsi été organisée entre l'ONMT et des membres du groupe TUI pour discuter des opportunités de développement et de l'état d'avancement de l'accord ONMT-TUI scellé en 2023, et qui prévoit, pour rappel, de doubler les arrivées touristiques au départ de la France et tripler les arrivées au départ de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Suisse et du Royaume-Uni.

Les membres de TUI ont, par ailleurs, visité des sites touristiques à Marrakech et pu s'enquérir des dernières innovations en matière d'offres touristiques de la cité ocre.

Le groupe TUl est l'un des groupes de tourisme les plus importants au monde, avec plus de 27 millions de clients originaires de 13 marchés et voyageant vers plus de 180 destinations. Employant 67.000 personnes dans 130 pays, TUI dispose d'une flotte de 150 avions, de 61 paquebots de croisières et de plus de 400 hôtels à travers le monde.

En organisant son congrès annuel à Marrakech, pour la première fois en dehors de l'Europe, TUI Group confirme son intérêt pour la destination Maroc et réitère son ambition de renforcer sa programmation vers le Royaume en ligne avec ses engagements dans le cadre de son accord historique avec l'ONMT.