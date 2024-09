Afrique: Un célèbre déclamateur sénégalais salue la Haute sollicitude de SM le Roi envers le Coran et les ouléma d'Afrique

Fès — Le célèbre déclamateur sénégalais et membre du jury du concours de la Fondation Mohammed VI des ouléma africains de mémorisation, récitation et psalmodie du Saint Coran, Mouhamed Al Hassan Bousso, s'est félicité, vendredi à Fès, de la Haute sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, entoure le saint Coran et les ouléma du continent africain.

S'exprimant à l'ouverture des finales de la 5ème édition de ce concours, organisé en format hybride sur une durée de trois jours, Cheikh Bousso a souligné que cette Haute sollicitude Royale se manifeste à travers les efforts de la Fondation Mohammed VI des ouléma africains, présidée par Amir Al Mouminine, et ses différentes sections en Afrique, en faveur des déclamateurs du saint Coran.

Cet intérêt éminent du Souverain, a-t-il poursuivi, se décline également par le biais de la mise à disposition des mosquées dans les pays africains de centaines de milliers d'exemplaires du Livre saint, ainsi qu'à travers l'envoi de délégations d'ouléma pour diriger les prières Tarawih dans plusieurs mosquées sur le continent.

Ce grand érudit sénégalais a ajouté que le concours de la Fondation Mohammed VI des ouléma africains de mémorisation, récitation et psalmodie du Coran s'inscrit dans la continuité de ces efforts bénis au service du Livre de Dieu, et contribue également à encourager les jeunes africains, des deux sexes, à réciter le Saint Coran.

Cheikh Bousso a noté que le concours constitue aussi une occasion précieuse pour les déclamateurs africains de rencontrer des spécialistes de la récitation et psalmodie du Royaume du Maroc, de nouer des contacts et d'apprendre auprès d'eux au service du Saint Coran.

De leur côté, Abdelmanan Mouhamad Hassan (Tanzanie) et Talha Samin (Nigeria), membres du jury du concours, ont salué, dans des déclarations à la MAP, la Haute sollicitude dont Amir Al Mouminine, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, entoure le Saint Coran et ses déclamateurs dans les différentes régions du continent africain.

Ce concours, qui se déroule en format hybride, connaît la participation de 118 candidats dont douze femmes, qui disputeront les premières places dans la catégorie de mémorisation de l'intégralité du Saint Coran avec la récitation selon la lecture Warch an Nafiâ, la catégorie de mémorisation de l'intégralité du Saint Coran avec la récitation selon la lecture choisie par le candidat et la catégorie de psalmodie (Tajwid) avec mémorisation d'au moins 5 Hizbs du Saint Coran.

Le jury, composé de membres représentant le Royaume du Maroc et d'autres pays africains, se chargera de l'évaluation des candidats et annoncera les lauréats via la plateforme Zoom.

A travers cette compétition, la Fondation vise à encourager les jeunes africains musulmans à mémoriser et à réciter le Saint Coran.