Maroc: Les femmes du RNI et du Parti Populaire Européen en conclave à Marrakech

Marrakech — Les femmes du Rassemblement National des Indépendants (RNI) et du Parti Populaire Européen (EPP) se sont réunies, vendredi, à Marrakech, pour échanger autour de la question de l'autonomisation des femmes lors de l'Académie d'automne de l'EPP.

Cet événement, initié par le Parti populaire européen (EPP) en partenariat avec la Fédération Nationale des femmes du RNI et la Fondation Konrad-Adenauer-Stiftung, a réuni des femmes leaders venues d'Europe et du Maroc qui ont souligné l'importance du dialogue interculturel et de la coopération Nord-Sud face aux défis contemporains.

Les participantes ont ainsi mis en avant, la convergence des visions pour un avenir inclusif et durable, en abordant des enjeux globaux tels que la transition énergétique, l'émancipation économique des femmes et la coopération intercontinentale.

Intervenant à cette occasion, la présidente de la Fédération Nationale des femmes RNIstes, Amina Benkhadra, a souligné l'importance de ce partenariat entre EPP Women et RNI Women, qui reflète, selon elle, "l'esprit de solidarité" et "d'amitié" entre deux organisations, partageant des valeurs communes.

Elle a également, mis en avant, les réformes ambitieuses engagées sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, transformant le Maroc en un modèle de développement durable, avec des initiatives phares dans les énergies renouvelables, à l'instar du complexe solaire Noor à Ouarzazate, et dans l'infrastructure industrielle.

Pour sa part, Roberta Metsola, présidente du Parlement européen, qui s'est exprimée par vidéo, a affirmé que l'éducation des femmes est essentielle pour surmonter les nombreuses barrières auxquelles elles sont confrontées.

"En leur offrant un accès à une formation de qualité, on leur permet non seulement de développer leur potentiel personnel, mais aussi de contribuer activement à la société et à l'économie", a-t-elle fait savoir, rappelant que celle-ci leur donne les outils nécessaires pour briser les cycles de pauvreté, accéder à des opportunités professionnelles et participer aux prises de décisions politiques et sociales.

Dans la même veine, Ursula Von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a déclaré, par vidéo, que les femmes aspirent à être reconnues sur un pied d'égalité avec les hommes, revendiquant ainsi une place juste et méritée dans tous les aspects de la société.

"Elles ne demandent pas des privilèges, mais une égalité de traitement, d'opportunités et de respect. En tant que femmes, nous sommes prêtes à tout mettre en oeuvre pour atteindre cet objectif, que ce soit à travers l'éducation, le travail ou l'engagement social et politique", a-t-elle fait observer.

Elle a, par ailleurs, appelé à un dialogue renouvelé, pour aborder les enjeux climatiques, énergétiques et économiques, tout en encourageant l'intégration des femmes dans les processus décisionnels.

Cet événement, qui se déroule du 25 au 29 septembre, sera marqué par plusieurs sessions de discussions autour des thématiques de la sécurité et défense, du climat et de l'énergie, ainsi que de la démographie et de l'économie, avec des groupes de travail dédiés pour approfondir ces enjeux.