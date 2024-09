Maroc: Enregistrement de 560 réactifs à usage de diagnostic in vitro

Rabat — Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a annoncé, vendredi, avoir donné son approbation positive à l'enregistrement de 560 réactifs à usage de diagnostic in vitro, dans le cadre du renforcement du programme national d'encouragement de l'industrie locale.

Dans un communiqué, le ministère indique que "conformément aux Hautes Directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, appelant à stimuler l'industrie locale au Maroc et à promouvoir son statut dans le but d'atteindre la souveraineté sanitaire de notre pays, la Commission consultative nationale des réactifs à usage de diagnostic in vitro a tenu, jeudi 26 septembre 2024, une réunion à la Direction des Médicaments et de la Pharmacie (DMP) relevant du ministère de la Santé et de la Protection sociale, en vue de discuter et examiner les dossiers d'enregistrement d'une série de réactifs de laboratoire, notamment ceux fabriqués localement".

La même source a souligné que les travaux de la commission se sont soldés par l'approbation positive de l'enregistrement de 560 réactifs à usage de diagnostic in vitro, y compris des réactifs fabriqués localement pour le diagnostic et la détection des virus épidémiques.

Cette opération s'inscrit dans le cadre de l'action inlassable du ministère pour accompagner le secteur pharmaceutique au Maroc, ainsi que pour encourager l'industrie locale à atteindre les objectifs escomptés de réalisation de la souveraineté sanitaire du Royaume, précise-t-on.

A cette occasion, poursuit le communiqué, le ministère fait part de sa pleine mobilisation afin d'accompagner les acteurs du secteur et contribuer à fournir des produits de santé de haute qualité et ce, pour une prise en charge optimale de la santé des citoyens, conformément aux Hautes Directives de Sa Majesté le Roi.