Niger: Le patrimoine historique du Niger menacé par les pluies

Inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco, la cité historique d'Agadez craint les conséquences des inondations, notamment pour son secteur touristique.

Parmi les dégâts matériels les plus importants, on peut citer l'affaissement et la destruction progressive des sites touristiques, y compris les mosquées construites il y a des centaines d'années.

Les habitants craignent que les inondations entraînent des conséquences encore plus graves pour le tourisme, l'un des secteurs les plus prolifiques du pays.

Des maisons submergées par les eaux, d'autres effondrées, c'est ce que vit la ville d'Agadez, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et connue pour sa mosquée du XVIe siècle, ses maisons ocre et ses belles ruelles sinueuses.

"Malheureusement, avec les inondations, la ville touristique se meurt", prévient Mahamat Souleymane, le muezzin de la mosquée d'Agadez.

Selon lui, "la ville historique est menacée par les pluies, d'autant plus qu'elle ne dispose pas de système de drainage des eaux de ruissellement, qui causent la plupart des dégâts. Certains quartiers disposent de tels systèmes, mais ils ne sont plus efficaces et, au lieu d'évacuer l'eau de la ville, ils la refoulent, ce qui provoque des inondations".

Zinder également touchée

À environ 300 kilomètres d'Agadez, une autre ville historique, Zinder, n'est pas non plus épargnée par les inondations. Le dégât le plus récent est l'effondrement de la mosquée mythique du quartier du sultanat, vieille d'environ 200 ans. Souley Amadou, un habitant de Zinder, estime que la ville a perdu une partie de son histoire. Pour lui, "il est très regrettable, c'était un dégât énorme. Cette mosquée était considérée comme la référence de la ville. Pour moi, c'est ma ville qui vient de s'écrouler. Espérons que les autorités feront de leur mieux pour la reconstruire."

Ekade Oubale, un habitant d'Agadez, craint que les sites touristiques, en particulier l'architecture ancienne, ne disparaissent dans les jours à venir, et il appelle les autorités à l'aide : "Je lance un cri du coeur aux autorités. Les maisons ont vraiment besoin d'être entretenues. Les anciennes constructions sont vieilles, l'eau a affaibli leurs fondations. Certaines sont encore debout, mais en réalité elles sont trop vulnérables. Alors si les pluies continuent, ce sera le coup de grâce."

Pour rappel, les inondations au Niger ont déjà causé d'énormes dégâts matériels et humains. Le pays a enregistré 217 morts, plus de 200 blessés et 350 000 personnes sinistrées.