Tunisie: Maladies cardiaques - Le CHU de la Rabta redonne espoir à 70 enfants

Le pôle médical des maladies cardiovasculaires du CHU de la Rabta a réalisé avec succès des opérations de cathétérisme pour le traitement des malformations cardiaques et des arythmies cardiaques, au profit de 70 enfants âgés de 2 mois à 15 ans, a indiqué le directeur général de l'hôpital, Hafedh Dakhlaoui.

Il a souligné, dans une déclaration à la presse, que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la campagne « Petits coeurs », lancée au début de cette semaine sous la supervision du ministère de la Santé, avec le soutien de l'association britannique « AID » et en partenariat avec l'association « El Wassit El Khairi ».

Le directeur de l'hôpital de la Rabta a salué les efforts de l'équipe médicale et paramédicale, couronnés de succès, exprimant l'espoir de poursuivre les interventions planifiées et de réduire les listes d'attente pour les enfants souffrant de maladies cardiaques.

De son côté, le chef du service des maladies cardiovasculaires à l'hôpital de la Rabta, Mohamed Sami Mourali, a précisé que ces enfants ont attendu plusieurs mois avant de pouvoir bénéficier d'une intervention chirurgicale, tandis qu'environ 100 enfants atteints de pathologies cardiaques sont actuellement inscrits sur la liste d'attente.

Il a ajouté : « Cette action a pour but d'aider les enfants malades, de leur redonner espoir et joie de vivre, afin qu'ils guérissent et puissent mener une vie en bonne santé. »Le représentant de l'association britannique « AID » a également déclaré à l'agence TAP que cette initiative est la première du genre avec la Tunisie, espérant renforcer la coopération dans plusieurs autres domaines.

Il a affirmé que les âges des enfants opérés variaient entre 2 mois, 1 an, 5 ans et 15 ans, précisant que ces interventions chirurgicales ont été menées par environ 30 à 40 cadres médicaux tunisiens, en plus de la mobilisation de 7 médecins de l'association britannique.

À noter que l'association britannique a fourni à l'hôpital de la Rabta des équipements médicaux d'une valeur de 120 000 euros.