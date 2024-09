Cote d'Ivoire: Jncc 2024/Filière café-cacao- Près de 22 000 milliards Fcfa distribués aux producteurs depuis 2012

À l’ouverture la 9ème édition de la Journée nationale du cacao et du chocolat (Jncc), le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, Kobenan Kouassi Adjoumani, a fait savoir que près de 22 000 milliards Fcfa ont été distribués aux producteurs depuis 2012.

« Il est de notoriété que la réforme mise en œuvre depuis 2012 a enregistré un succès et des acquis importants. Je suis par ailleurs heureux de constater que depuis le début de la réforme, ce sont près de 22 000 milliards de Fcfa qui ont été distribués aux producteurs durant ces 12 années post réforme », a souligné Kobenan Kouassi Adjoumani.

Pour le ministre de l’Agriculture, la réforme de la filière café-cacao a été entreprise pour améliorer, stabiliser et garantir aux producteurs un prix rémunérateur d’achat bord-champ du kilogramme de cacao. Et d’expliquer que le mécanisme de stabilisation du prix évite d’être confronté aux aléas du marché et permet de garantir un revenu stable quelle que soit la conjoncture. « L’ajustement opéré pour la campagne intermédiaire 2024 a permis à l’État de fixer un prix record de 1500 FCFA/kg bord-champ, jamais octroyé en Côte d’Ivoire », a-t-il affirmé.

De plus, cette réforme a permis d’améliorer les conditions de vie et de travail des communautés productrices de cacao. Dans ce sens, ce sont plus de 331 milliards Fcfa qui ont été investis par le Conseil du café-cacao pour la réhabilitation des pistes agricoles, la réalisation d’infrastructures dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’hydraulique villageoise, de l’électrification rurale et de la sécurité.

Sélon Yves Koné Brahima, Dg du Conseil café-cacao, en dépit de ces avancées notables, il n’en demeure pas moins que le travail des producteurs de Côte d’Ivoire n’est pas assez valorisé en conséquence. En témoigne la faible portion des richesses générées par l’industrie du cacao qui revient aux pays producteurs, à savoir moins de 6%

« C'est pourquoi, il est primordial de valoriser leur rôle et de leur permettre de bénéficier plus équitablement des fruits de leur labeur. Car, sans producteurs, pas de cacao et par conséquent, pas de chocolat et pas de prospérité pour toute l’industrie cacaoyère. », a – t-il dit.