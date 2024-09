Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 29 Septembre 2024

Cote d’Ivoire : Révision de la liste électorale- L'opération démarre le 19 octobre

La Commission électorale indépendante (Cei) a annoncé que le gouvernement a fixé la période de révision de la liste électorale ivoirienne. Ce processus est prévu du 19 octobre au 10 novembre 2024 sur le territoire national et à l'étranger dans les pays retenus sous l'autorité et la responsabilité de la Commission électorale indépendante (Cei). L'information a été rapportée le 28 septembre 2024, par un communiqué signé du secrétaire permanent de l’institution, Kouamé Adjoumani Pierre. (Source : fratmat.info)

Burkina Faso : FOCAC 2024 : La République Populaire de Chine veut accorder une aide financière sans contrepartie de 17 milliards de F Cfa

Au lendemain de la tenue du 9e Forum sur la Coopération Sino-Africaine (FOCAC), le Club des Jeunes Pour la Promotion de la Coopération Sino-Burkinabè (CJPC-BF) a organisé, le samedi 28 septembre 2024, un atelier de réflexion consacré à la restitution des travaux dudit Forum. A l’occasion, Lu Shan, ambassadeur de la République Populaire de Chine au Burkina Faso, d’une importance entre leur pays et le Burkina Faso , a indiqué également qu’à travers ce 9e FOCAC, ce sont des initiatives concrètes en faveur du Burkina Faso qui ont été prises. « La Chine va accorder un tarif douanier 0 à 100% des produits burkinabè et aussi une aide sans contrepartie de 17 milliards de Fcfa et également une aide alimentaire d’un milliard de Fcfa », a fait savoir le diplomate chinois. (Source : Burkina 24)

Mali : À l'Assemblée générale de l'ONU- Bamako s'en prend à l'Algérie

À New York, où se déroule la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, le colonel Abdoulaye Maïga, ministre d’État, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, porte-parole du gouvernement malien, s'en est pris à l'Algérie. Le représentant malien a accusé les diplomates algériens d'héberger des terroristes. Le colonel Abdoulaye Maïga, s'en est pris à l'Algérie. Il y a quelques semaines, le représentant algérien auprès de l'ONU avait dénoncé les frappes de drones ayant tué des civils dans la localité frontalière de Tinzaouatène. Des frappes menées juste après la sévère défaite des militaires maliens et des mercenaires russes contre les rebelles touaregs dans cette même région.(Source : Rfi)

Gabon : Sécurité- Le Chef de l’Etat s’entretient avec les responsables de la Défense et de la Garde Nationale de Virginie

Saisissant l’occasion de son séjour aux Etats Unis où il a pris part à la 79ème session de l’Assemblée Générale des Nations Unies, le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l’Etat, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema qui s'est rendu hier à Washington à l’issue dudit sommet, a échangé ce vendredi au Pentagone avec les responsables de la Défense et de la Garde Nationale de Virginie-Occidentale. (Source : alibreville.com)

Egypte : Supercoupe d’Afrique- Zamalek renverse Al Ahly aux tirs au but et remporte son 5e sacre

Zamalek a renversé Al Ahly, géant du football africain et son rival cairote historique, dans un derby égyptien rugueux et disputé qui s’est conclu par une séance de tirs au but (1-1, 4-3 TAB) ce vendredi 27 septembre à la Kingdom Arena de Riyad en Arabie saoudite. Cette victoire permet à Zamalek de remporter la 5e Supercoupe d’Afrique de son histoire, après ses précédents succès en 1994, 1997, 2003 et 2020. Zamalek est le nouveau roi d’Afrique. Le derby cairote au sommet du football africain a tourné en faveur des Chevaliers Blancs, victorieux de leur grand rival après une rencontre achevée aux tirs au but (1-1, 4-3 TAB) au cœur d’une Kingdom Arena électrisée par les supporters égyptiens venus en nombre. (Source : abangui.com)

Bénin : Pétrole nigérien à Sèmè-Podji- Un troisième chargement de 150.000 tonnes de brut en cours

Le brut nigérien coule à nouveau sur la plate-forme de stockage au Bénin. Autrement, un nouveau navire a accosté pour un troisième chargement de ce pétrole qui quitte le Niger via le pipeline liant les deux pays. En accostant donc ce jeudi 26 septembre à 9 heures à Sèmè-Podji, ce navire, selon les informations exclusives parvenues à Matin Libre, a pour nom Samsara, mesure 274 mètres et bat pavillon Liberia. Avant sa destination finale qui est Singapour, il devra recevoir un chargement de 150.000 tonnes de ce brut qui quitte directement Agadem pour le Bénin, par cet oléoduc. Samsara quittera les eaux béninoises ce samedi 28 septembre 2024. (Source : acotonou.com)

Togo : Débat général aux Nations unies- Le chef de l’Etat exprime ses convictions

Les chefs d’Etat et de gouvernement des Nations unies se réunissent pour la 79è fois en Assemblée générale au siège de l’organisation à New York aux Etats-Unis d’Amérique. A l’agenda des activités annuelles, le Débat général de haut niveau qui s’est ouvert ce mardi 24 septembre en présence du Président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé et de ses homologues africains, des États-Unis, de la France, de l’Allemagne, de la Turquie et bien d’autres dirigeants du monde autour du thème, « Ne laisser personne de côté : agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures ». (Source : alome.com)

Rca : Bambouti - Des consultations et des soins de santé gratuits offerts par la MINUSCA

Près de 140 personnes, principalement des femmes, des jeunes, des personnes âgées et des enfants, ont récemment bénéficié de soins à Bambouti (Haut-Mbomou), dispensés par l’équipe médicale du contingent rwandais de la MINUSCA. La majorité des patients ont été testés positifs au paludisme, et la quasi-totalité des enfants présentaient des signes de malnutrition. Des services de médecine générale, d'ophtalmologie et de dentisterie ont également été offerts. Mboyo Michel a reçu un traitement pour ses problèmes ophtalmologiques ainsi que des anti-inflammatoires pour son mal de dos. « Je viens de prendre le médicament pour traiter mon dos. J’ai également un problème avec l’un de mes yeux et le médecin m’a donné un médicament », a-t-il dit, soulagé. (Source : abangui.com)

Sénégal : Enseignement supérieur ouest- africain- Ouverture d’une conférence des chefs d’institutions

Une conférence des recteurs, présidents et directeurs généraux d'institutions d'enseignement supérieur s'est ouverte jeudi à Diamniadio, à 30km de Dakar, à l'initiative du Réseau pour l'excellence de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest. Des recteurs d'universités venus du Bénin, du Burkina Faso, de Côte d'Ivoire, du Niger, de Guinée, du Togo et du Sénégal prennent part à cette conférence de trois jours, ayant pour thème « L'hybridation pédagogique : enjeux, défis et perspectives pour un enseignement supérieur de qualité ». Cette conférence ne reflète pas seulement l'engagement de notre institution, mais aussi celui de l'ensemble de notre nation pour le rayonnement de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest », a indiqué le recteur de l'Université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio, le professeur Ibrahima Cissé, à l'ouverture de la rencontre.(Source : adakar.com)