Sénégal: Retour volontaire de 195 migrants sénégalais en provenance de la Libye

(APS) - Au total, 195 migrants sénégalais qui étaient bloqués en Libye ont regagné jeudi le Sénégal à bord d'un avion affrété par les autorités sénégalaise, a constaté l'APS.

Ce processus de retour volontaire vise à mettre fin à une situation de détresse pour de nombreux compatriotes et reflète l'engagement des autorités sénégalaises à assurer leur réinsertion, a laissé entendre le Secrétaire d'Etat en charge des Sénégalais de l'extérieur, Amadou Chérif Diouf.

A l'accueil de ces migrants en provenance de la Libye, M. Diouf a fait savoir que ce rapatriement volontaire traduit les efforts constants de son département pour faciliter le retour des Sénégalais en situation difficile à l'étranger.

"Le travail que nous avons effectué pour faire revenir ces jeunes depuis la Libye, c'est le même que nous avons réalisé dans d'autres pays ", a-t-il ajouté, évoquant l'importance de la coordination avec des partenaires internationaux pour mener à bien ces opérations de rapatriement.

Il a dans la foulée rappelé qu'un total de 352 Sénégalais séjournant dans des centres de rétention du Royaume du Maroc vont regagner le Sénégal par voie aérienne à partir du lundi 30 septembre.

"Grâce au travail acharné de notre équipe et avec l'appui de l'OIM, nous avons pu ramener 195 migrants, tous des Sénégalais. Je suis venu porter un message d'espoir à cette jeunesse : le Sénégal a besoin de tous ses enfants", a-t-il déclaré en présence de représentants de l'OIM et de l'ambassadeur et directeur général d'appui aux Sénégalais de l'extérieur, Amadou François Gaye.

Il y avait dans ce groupe de migrants plusieurs enfants âgés de moins de dix à quinze ans.

Le Secrétaire d'État a également évoqué les conditions difficiles rencontrées par ces migrants en Libye, où de nombreuses familles n'avaient pas de papiers à cause du conflit. "Les hôpitaux étaient démantelés, et nous avons fait les démarches nécessaires pour garantir le retour de nos compatriotes (...)", a-t-il ajouté.

Il a assuré que les rapatriés bénéficieront d'un suivi et d'un accompagnement à travers les bureaux d'accueil et d'orientation (BAOS) présents dans les 14 régions du Sénégal. "Nous veillons à ce qu'ils puissent accéder à des opportunités et à un soutien pour leur réinsertion ", a-t-il dit.