Madagascar: Ihoby Rabarijohn / Curatrice de l'exposition Ravorona / « On peut viser à recréer un monde artistique davantage axé sur le local »

L'exposition Ravorona se tiendra du 28 septembre au 17 octobre à la zone Zital Ankorondrano. Midi Madagasikara est allé à la rencontre de Ihoby Rabarijohn, la curatrice de l'installation.

Le thème environnemental est devenu la vache à lait des associations, artistes contemporains, etc. actuellement... Qu'en pensez-vous?

L'urgence climatique est un fait et non une mode et l'art permet d'ouvrir les yeux sur notre façon d'habiter la terre. L'art permet de transmettre des messages, en touchant par le sensible et l'émerveillement. Comme tout un chacun, j'abîme aussi l'environnement par certaines mauvaises habitudes au quotidien ou juste pour le côté pratique immédiat. Je prends encore l'avion par exemple... Mais chacun à son échelle peut également participer au soin à apporter à notre nature. Je travaille pour la promotion de l'art et j'essaie de mettre ce métier et cette passion au service d'une cause qui me tient à coeur. L'art fait ce lien entre l'humain, le spirituel et la nature.

Quel est le public visé par cet événement multidisciplinaire ? Quels impacts attendez-vous ?

L'entrée sera libre et une programmation ouverte à tous : musique, danse, ateliers, talks... sera proposée durant l'exposition du 28 septembre au 17 octobre. Nous visons le public le plus large possible et organisons des visites guidées pour les établissements scolaires et autres associations éducatives. Lors de la première édition, nous avons constaté à quel point les enfants et les jeunes sont réceptifs et nous nous réjouissons par avance de cette nouvelle rencontre. Nous espérons recréer à travers l'enchantement, l'univers des oiseaux de notre île, le lien perdu au vivant.

Les énergies renouvelables restent un défi, surtout pour un pays pauvre comme Madagascar. Où et à quel niveau devrait se situer l'expression artistique efficiente sur l'environnement ?

On peut viser à recréer un monde artistique davantage axé sur le local et les autres, autour de chez soi. L'art et les artistes ont un véritable rôle à jouer dans le développement d'une écologie locale, en créant de manière à préserver les ressources. Par leur démarche, leur geste et leur processus créatif, les 13 artistes qui croisent leur création autour du thème de Ravorona - L'Oiseau ou Les Oiseaux - dans cette deuxième édition de Antson'ny tontolo miaina - Interpeller le vivant, montrent leur engagement.