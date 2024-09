Madagascar: Basket / Top 8 N1A - GNBC passe sans trembler

Deux jours de compétitions se sont écoulés au TOP 8 duchampionnat de Madagascar N1A de basketball au Palais des Sports Mahamasina.

Favori à sa propre succession, la gendarmerie nationale basket club (GNBC) a enregistré sa deuxième victoire d'affilée. La bande à Elly Randriamampionona a pris le dessus sur la formation du BCB de Boeny par 71 à 56. Les gendarmes totalisent quatre points provisoirement au même titre que l'ASCUT et COSPN. Les Tamataviens de l'ASCUT, vice-champion, ont battu NGB Itasy par 59 à 43 et les policiers se sont imposés sur le score de 76 à 65 face aux Antsirabéens du SCB. Dans les hostilités féminines, les joueuses du MB2ALL enchaînent la belle performance.

La troupe à Muriel mène la course en tête après avoir corrigé les joueuses de l'Ankaratra par 90 à 40. L'équipe de la GNBC ne démérite pas non plus et signe son second succès hier sur un score fleuve de 114 à 16 contre l'USJFM d'Atsimo-Andrefana. Les deux journées éliminatoires de ce week-end s'annoncent déjà décisives pour les équipes en quête des quatre tickets pour le Final Four.