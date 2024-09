Madagascar: Grand Rallye International de Madagascar - Une trentaine d'équipages attendus

La 45e édition du Grand Rallye International de Madagascar (GRIM) sera une manche décisive pour les prétendants au titre, cette saison.

Bien qu'il reste encore la cinquième et dernière manche, le champion de Madagascar 2024 sera défini à l'issue de la 45e édition du GRIM, qui se déroulera les 11, 12 et 13 octobre. Cette manche dispose d'un coefficient élevé de 2 et du plus grand kilométrage avec 187,12 km, répartis en 12 Épreuves Spéciales et 317 km de liaison. L'Épreuve Spéciale mythique reliant Hermitage et Ambatoloana marquera cette course. En effet, l'organisation de ce Grand Rallye se fait à tour de rôle depuis trois ans. Après TMF et ASACM, c'est au tour du club Asatana de prendre en charge l'organisation de cette édition. Les pilotes auront jusqu'à mercredi pour finaliser leurs inscriptions. Une trentaine d'équipages sont attendus, dont le champion de la Réunion, Esteban Marchand, qui sera à bord de sa Peugeot 306 S16.

Une belle bagarre est en perspective, surtout au niveau des trois meilleurs du classement général. L'équipe Mathieu Andrianjafy-Andry Tahina Rakotomalala sur Subaru souhaite déjà confirmer leur victoire. La présence de Laza Randriamifidimanana et Daniela Rabetafika est également très attendue. Pour Asatana, le club sera représenté par ses brillants pilotes qui vont disputer les titres par catégorie. « Pour des raisons administratives, seul Esteban Marchand a confirmé sa participation jusqu'à présent pour les pilotes étrangers. Cependant, l'ambiance sera au rendez-vous car le GRIM se déroulera en parallèle avec le Salon de l'Auto au CCI. Le rallye sera retransmis en direct sur un grand écran au stand de Sodirex.

Des animations sur les liaisons seront organisées pour raviver le public », a déclaré le président Fanoa Rakotoson, lors d'une conférence de presse, hier. Le départ sera donné depuis le premier parc fermé chez Sodirex, suivi d'une parade des participants jusqu'au CCI Ivato, le vendredi 11 octobre. Asatana ambitionne de marquer cet événement dans l'histoire du rallye à Madagascar.

Manjato Razafy

Les trajets des ES :

ES1 : Andrianjoky-Ambohimasina

ES2 : Ambohimasina-Andrianjoky

ES3 : Sambaina-Ambatomanga

ES4 : Ambatomanga-Mantasoa 1

ES5 : Hermitage-Ambatolaona 1

ES6 : Sambaina-Ambatomanga 2

ES7 : Ambatomanga-Mantasoa 2

ES8 : Hermitage-Ambatolaona 2

ES9 : Mahabo-Tetezambato 1

ES10 : EPP Ambalamanga-Ambohimarina 1

ES11 : Mahazo-Tetezambato 2