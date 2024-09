Madagascar: Infrastructure - Le terrain CFFA, accessible aux établissements

Une nouvelle réjouissante pour les 83 établissements scolaires de la ZAP d'Andoharanofotsy : le terrain flambant neuf du CFFA est désormais accessible à tous. C'est ce qu'a annoncé hier Henintsoa Rakotoarimanana, président du club CFFA et maire de la commune, lors d'une cérémonie festive qui a marqué l'inauguration de cette infrastructure tant attendue.

Les élèves de la commune devaient se rendre jusqu'à Bevalala pour pratiquer des activités sportives. Avec cette nouvelle installation, ils pourront désormais s'entraîner et jouer sur un terrain à proximité, et ce, gratuitement. « La commune d'Andoharanofotsy, qui abrite la plus grande population du district d'Atsimondrano, mérite des infrastructures adaptées à ses besoins », a-t-il souligné. L'événement a été honoré par la présence du secrétariat d'État chargé des Nouvelles villes et de l'habitat (SENVH).

Le maire a également exprimé son souhait de voir l'État investir davantage dans la commune, en proposant la création d'une piste autour du stade et d'un terrain mixte, exploitant ainsi l'espace encore vaste disponible. Ces projets visent à enrichir l'offre sportive et à promouvoir la pratique d'activités physiques parmi les jeunes. Un carnaval des écoles a débuté, allant de la commune jusqu'au terrain, pour entamer la cérémonie. Un match de gala opposant des enseignants et des membres de la commune a également animé la journée, suivie d'une démonstration de karaté qui a mis en avant les talents locaux.