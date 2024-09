Madagascar: Chanson - Soa Ravelo fait rayonner la musique malgache à La Réunion

Noroarisoa Raveloarijaona, plus connue sous le nom de Soa Ravelo fait rayonner Madagascar dans le domaine de la culture à La Réunion avec sa musique engagée.

Le 25 septembre dernier, elle a dévoilé son tout nouveau clip, intitulé « Ny Ampela », qui met à l'honneur la femme dans toute sa diversité. « Ny Ampela célèbre la solidarité féminine ainsi que la richesse de ses origines », explique Soa Ravelo. Réalisé en collaboration avec la chanteuse Katy Toave du groupe Simangavole, connue sur la scène internationale pour être parmi les pionnières du maloya au féminin, ce titre est une ode à la force collective et à la sororité.

« Dans ce clip que vous pourrez retrouver sur YouTube, nous avons voulu faire participer le maximum de femmes. En tout et pour tout, il y a eu quasiment une centaine de participantes, de tous horizons, toutes uniques, fortes et puissantes à leur manière. Notre message est simple : pour nous, chaque domaine de la société doit valoriser les droits des femmes, ainsi que la place et l'importance de la femme, d'où qu'elle vienne et quelles que soient ses origines », insiste-t-elle.

En parallèle, Soa Ravelo prépare activement la tournée de son projet solo, sous la forme d'un concert prometteur qui réunira l'ensemble de ses compositions. Fidèle à ses racines, elle mélange habilement les sonorités traditionnelles malgaches avec des influences plus actuelles, créant ainsi une musique hybride riche en émotions, en valeurs et en histoires. Son premier titre, « Mamako e », sorti en 2022 pour la fête des mères, était déjà un vibrant hommage à toutes les mères du monde. Elle nous confie que sa passion pour la musique a débuté très jeune, au sein d'une famille passionnée de musique, ce qui lui a donné les ailes et le mordant nécessaires pour participer à divers projets culturels.

Elle a notamment collaboré avec la chanteuse Hanitra de Lôlô sy ny Tariny et collabore souvent avec d'autres compagnies, dans lesquelles son talent d'autrice est sollicité. Pourtant, l'un des événements les plus marquants de son parcours, qui lui a donné l'impulsion ainsi que l'envie d'en faire une carrière, a été sa prestation aux côtés de l'artiste Barbara Hendricks et de l'orchestre de Biélorussie à La Réunion en 2002. Elle n'avait alors que 7 ans.