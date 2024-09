Madagascar: Élections municipales - Des candidats en quête de résurrection politique

Les prochaines municipales seront l'occasion pour certains politiciens de revenir au-devant de la scène politique. D'anciens candidats à la présidentielle et des députés s'alignent tous à la course aux Hôtels de ville.

UN retour au premier plan. Deux jours après la clôture de la période de dépôt des candidatures pour les prochaines élections municipales et communales, une liste non exhaustive des candidats commence à se dessiner. Certains d'entre eux voient ces élections comme une opportunité de rebondir et de redynamiser leurs carrières politiques. Que ce soit dans la capitale ou dans d'autres grandes villes, des revenants réapparaissent sur le devant de la scène.

Concernant la capitale, sur les sept candidats qui ont déposé leurs candidatures, au moins deux sont des habitués de la haute sphère, mais dont les carrières politiques n'ont pas pu vraiment décoller. L'actuelle Présidente de la délégation spéciale de la Commune urbaine d'Antananarivo, Harilala Ramanantsoa, en est l'exemple parfait. Elle qui, avant sa nomination au poste de PDS, avait déjà été candidate à la mairie de la capitale en 2015, a perdu face à Lalao Ravalomanana.

À côté, le président du Tia Tanindrazana, Tahina Razafinjoelina, se porte également candidat à la mairie de Tana. Ce membre du Collectif des Malgaches cherche lui aussi à faire son retour sur la scène politique. L'année dernière, il figurait parmi les onze candidats de l'opposition lors de l'élection présidentielle. Les municipales de décembre pourraient lui offrir un regain de dynamisme pour sa carrière encore relativement jeune.

À Mahajanga, le président national du Hery vaovao ho an'i Madagasikara, Rivo Rakotovao, est le porte-étendard de l'opposition. Souvent tapi dans l'ombre de l'ancien président Hery Rajaonarimampianina, l'ancien président du Sénat se met cette fois au-devant dans la ville qui, selon lui, l'a vu grandir. Bien qu'il ne fasse pas l'unanimité au sein de l'opposition à Mahajanga, le chef d'État de 2018 se veut être le rassembleur de l'opposition de l'Ouest de l'île.

À l'Est, Rolland Ratsiraka se présente au nom de son parti MTS dans la commune urbaine de Toamasina. Ancien ministre et actuel député de Madagascar, le neveu du feu amiral Didier Ratsiraka est jusqu'à présent le deuxième député candidat maire, après Gascar Fenosoa du district Tana III. Néanmoins, les candidatures sont actuellement vérifiées au niveau des Organes de vérification et d'enregistrement des candidatures (Ovec).

Soava Andriamarotafika, rapporteur général de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), a annoncé hier que le traitement des candidatures par les Ovec va durer quelques jours. Il est prévu que les opérations de ces organes se terminent vers la fin de ce mois. En attendant, les Ovec délivrent aux candidats une lettre d'enregistrement de candidature attestant la réception des dossiers de candidature.