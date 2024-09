Madagascar: Facilitation des échanges - La stratégie nationale présentée à Mahajanga

L'Accord sur la facilitation des échanges est le premier accord multilatéral de l'Organisation Mondiale du Commerce.

L'atelier de sensibilisation concernant l'Accord sur la facilitation des échanges (AFE) entre le secteur public, le secteur privé et les universitaires, s'est déroulé au Coco lodge à Mahajanga Be, depuis mardi et durant deux jours.

La troisième et dernière journée, jeudi, a été l'occasion de réunir tous ces acteurs pour une consultation sur la stratégie nationale de la facilitation des échanges. La rencontre a eu lieu au restaurant de la Promenade, Boulevard Poincaré au bord de la mer. L'objet de cet atelier est d'améliorer la compréhension et l'implication de tous les acteurs clés, dans la mise en oeuvre effective de l'AFE par Madagascar. Il était organisé par le Comité national de la facilitation des échanges (CNFE), co-présidé par la direction générale des Douanes et de celle du Commerce, en collaboration avec le Comesa (Marché commun de l'Afrique orientale et australe).

« L'AFE est entré en vigueur le 22 février 2017, et Madagascar l'a ratifié, le 20 juin 2016. Il fait partie des cent soixante-six pays membres de cette structure commerciale mondiale. La facilitation des échanges, c'est-à-dire la simplification, la modernisation et l'harmonisation des processus d'exportation et d'importation, est devenue une question fondamentale pour le système commercial mondial. Cette sensibilisation entre dans la mise en oeuvre de la nouvelle feuille de route 2025-2035. L'amélioration en continu des performances nationales dans le cadre de la facilitation des échanges commerciaux constitue le défi », explique Diana Irinà Zafiarivelo, membre du secrétariat du CNFE, issu du ministère de l'Industrialisation et du Commerce.

Avantages

« Cet atelier était très important pour les opérateurs économiques de la région Boeny, qui ont des activités d'importation et d'exportation. La présentation du portail d'informations commerciales de Madagascar constitue un avantage pour eux, car cela leur a permis de mieux connaitre les avantages et les démarches dans les différentes procédures d'échanges », souligne le directeur régional du commerce de Boeny, Haingotiana Ida Ramangarison.

Le portail d'informations commerciales, la décision anticipée de la Douane, l'e-phytosanitaire ainsi que le renforcement des capacités sur la gestion de risques figurent parmi les projets déjà mis en oeuvre dans cet accord de facilitation des échanges.

« Les objectifs de l'AFE consistent à réduire les coûts et les délais liés aux dédouanements et à l'augmentation du volume des échanges mondiaux, mais également à accélérer le mouvement et la mainlevée des marchandises lors du passage à la frontière. » Ces objectifs seront atteints par la simplification des documents requis, la modernisation des procédures et l'harmonisation des formalités.

« Notre vision, durant la mise en oeuvre de la feuille de route, en 2018, était de réduire de 50% le temps nécessaire à la mainlevée. Ainsi, les coûts liés à la réplication des activités de transactions seront supprimés, entraînant une augmentation du volume des échanges commerciaux de 25%, fin 2023 », conclut un autre membre du CNFE issu de la direction générale des Douanes.