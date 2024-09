Madagascar: Antananarivo - Proposition de dégrèvement des impôts

L'IFPB a diminué. La Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) cherche une solution pour les personnes qui n'ont pas payé l'Impôt foncier sur la propriété bâtie (IFPB) depuis 2021.

Le dégrèvement des impôts a été proposé lors de la session extraordinaire des conseillers municipaux, qui s'est tenue à l'Hôtel de ville à Analakely, hier. « La CUA a reçu trois mille doléances pour la révision et la baisse des impôts. Ainsi, nous avons pris une décision pour un abattement général de l'impôt foncier sur les propriétés bâties dans la ville d'Antananarivo, pour les personnes qui n'ont pas payé leurs impôts en 2021, 2022 et 2023 », a déclaré Clara Michel Andrianambony Nala, secrétaire général de la CUA. Trois propositions ont été remises aux conseillers municipaux. Il a été proposé, par exemple, que l'espace du couloir et des toilettes ne soit pas considéré. « L'IFPB devrait diminuer après cette révision », enchaîne Clara Michel Andrianambony Nala.

Les conseillers municipaux décideront du sort des propriétaires des près de deux cent mille biens immobiliers recensés dans la ville d'Antananarivo. Ils ont déjà approuvé l'abattement fiscal de 66 % de ces biens en 2022. Il a été décidé que pour l'IFPB compris entre 10 000 et 100 000 ariary, l'abattement est forfaitaire à 10 000 ariary, et 20 000 ariary pour celui compris entre 100 001 et 200 000 ariary. De 200 001 à 500 000 ariary, l'abattement est de 60 %, 40 % si l'IFPB est entre 500 001 ariary et 1 million d'ariary, 20 % entre 1 million et 3 millions d'ariary, et 10 % entre 3 millions et 5 millions d'ariary. 5% pour l'IFPB au-dessus de 5 millions d'ariary. Malgré cet abattement, beaucoup ne se sont pas encore acquittés de leurs impôts.