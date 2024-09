Madagascar: Ambatovy - Rupture d'un pipeline à Ranomafana

Les responsables d'Ambatovy rapportent une perturbation au niveau du pipeline acheminant du minerai depuis le site d'Ambatovy du côté de Moramanga.

Selon les explications fournies par la société, l'incident s'est produit tôt le matin (à 5h30), mercredi. Cela a engendré la suspension immédiate des opérations sur le pipeline. Le tronçon en question se trouve dans le fokontany d'Amborabe, au sein de la commune de Ranomafana Est, district de Brickaville.

Serge Andrianaivoravelona, directeur chargé des communications gouvernementales et externes de la société, a expliqué lors d'un point de presse hier qu' "une équipe d'intervention a été dépêchée sur place pour sécuriser la zone affectée et assurer la sécurité des personnes des communautés et de l'environnement aux alentours». Il a également précisé qu'aucun blessé n'a été signalé par les riverains. Les équipes techniques d'Ambatovy, épaulées par des équipements lourds, ont été dépêchées sur place pour identifier la cause de la fuite et assurer la sécurité des zones environnantes. «La priorité de l'entreprise a été de protéger la population locale et de limiter les impacts environnementaux», indiquent les responsables de la société.

Pour l'instant, l'heure est à l'évaluation de l'impact de cette perturbation. En attendant, les opérations sur le pipeline sont suspendues. L'origine de la perturbation reste floue. On a évoqué le fait qu'un plan de redressement est en cours d'élaboration, bien que la date de reprise des activités ne soit pas encore fixée.