Madagascar: Ant'sary Doc - « Vato Velona » de Rindra Rambeloson conquiert le public

La clôture du Festival Ant'Sary Doc s'est tenue jeudi soir au Cinépax Ambodivona, où le court-métrage « Vato Velona » de Rindra Rambeloson a reçu le prix du public.

Une célébration du talent et de l'engagement documentaire à Madagascar. Jeudi soir, le Cinépax Ambodivona a accueilli le clap de fin du Festival International de Cinéma Ant'Sary Doc, une manifestation organisée par Asa Sary et AyeAye Dev, sous le parrainage du ministère de la Culture et de la Communication.

Passionnés et amateurs de cinéma documentaire se sont réunis pour célébrer le talent local et international. Parmi les films en compétition, c'est « Vato Velona », ou « Pierre Vivante », de Rindratahina Francky Rambeloson, qui a remporté le prix du public. Ce court-métrage de six minutes dévoile la vie quotidienne de deux mères de famille courageuses : Bebe Marie, 80 ans, qui continue de travailler dans une carrière à Antananarivo, et Noro, 25 ans, qui rêve d'un avenir meilleur pour son fils. Ensemble, elles affrontent les défis du quotidien, déterminées à rompre le cycle du travail à la carrière, tout en s'interrogeant sur l'avenir de leurs familles.

« Je suis si heureux de recevoir cette belle récompense de la part du public. Ce prix me motive à continuer à promouvoir, développer et innover le cinéma à Madagascar. Nous devons élever la qualité du cinéma local », exprime Rindra Rambeloson.

Autres récompenses

Il a commencé sa carrière en tant que photographe en 2015, rejoignant les rangs des photographes professionnels (UPPM). Pendant le confinement, il s'est formé au cinéma en autodidacte, une passion qui l'a conduit à réaliser neuf courts-métrages, dont plusieurs ont été primés, notamment le Zébu d'Or national en 2023.

Le festival, qui s'est tenu du 19 au 26 septembre, a permis de découvrir de nombreux talents de cinéastes locaux et internationaux à travers des projections au Cinépax Ambodivona. Les récompenses ne se sont pas arrêtées là. Le jury a décerné plusieurs prix aux autres cinéastes. « Vatohara, Quand les Polypes Nettoient la Fosse » de Herménégilde Razafitsihadinoina a été élu meilleur court-métrage, tandis que « Sol Beni » de Maky Margaridis et Tristan Feres, venu de Belgique, a remporté le prix de la meilleure image dans cette même catégorie. Dans la catégorie du meilleur son du court-métrage, c'est « The Roots of Weaving » de Malicka Sawadogo, Burkina Faso-États-Unis, qui a été primé.

Du côté des longs-métrages, « Destin d'un Migrant » d'Omar Brams Mbaye, Sénégal, a été couronné meilleur film, tandis que « Red Earth » de Chantal Richard et David Constantin, Maurice-France, a remporté le prix de la meilleure image. Le meilleur son du long-métrage est allé à « Terla Ta Nou » de Cécile Laveissière et Jean-Marie Pernelle, La Réunion-France.

Enfin, dans l'expérience digitale, « Construire pour vivre, Graver pour partir » d'Amy Razafindahy a été récompensé comme meilleur film, tandis que « Never Too Late » de Nathaniela Randrianomearisoa, Chine-Madagascar, a obtenu le prix d'encouragement. Ce festival a non seulement mis en lumière la richesse du cinéma documentaire mais a également célébré l'engagement et la créativité des cinéastes locaux et internationaux.