Madagascar: Entrepreunariat - Trois cents PME épaulées par la BAD

Le programme de liens commerciaux (Business Linkage Program) de la Banque Africaine de Développement prend fin. Un projet à travers lequel trois cent micro, petites et moyennes entreprises ont été soutenues par cette institution financière.

Un tonus. Trois cent PME ont bénéficié du programme de liens commerciaux de la Banque Africaine de Développement. Elles sont issues de dix-huit régions de la Grande île et opèrent, en grande partie, dans les secteurs de l'agribusiness (40 %) et des services (25 %). Leurs particularités résident aussi dans le fait qu'elles sont majoritairement dirigées par des jeunes et des femmes.

«Ce programme, qui s'est étalé de 2020 à ce mois de septembre 2024, a eu pour objectif de soutenir la création d'emplois et la croissance économique, grâce au développement du secteur privé. Le programme était surtout axé sur l'accès aux compétences, au marché et au financement», ont confié hier, à l'hôtel Ibis Ankorondrano, les initiateurs du programme.

Les retombées sont palpables. En moyenne, les résultats des entreprises participantes se sont améliorés. Jusqu'à 35,85 % de hausse du chiffre d'affaires pour ces MPME a été constatée. Les bénéfices ont cru jusqu'à presque 50 %, d'après les chiffres publiés par la BAD.

Garantie

C'est grâce à un financement par don d'un million de DTS de la Facilité d'appui à la Transition en faveur des micro, petites et moyennes entreprises que le projet a été mis en oeuvre. La fédération des Chambres de Commerce et d'Industrie de Madagascar, l'Economic Development Board of Madagascar, ainsi que les groupements du secteur privé, ont soutenu l'initiative. Les ministères de l'Industrialisation et du commerce, ainsi que ceux de l'Agriculture et de l'élevage, ont également apporté leur soutien à cette approche, permettant à ces centaines d'entreprises de développer leurs capitaux.

«Ce programme est destiné à soutenir la croissance des micro, petites et moyennes entreprises (MPME), à développer des économies d'échelle et à créer de meilleures opportunités d'emplois pour les femmes et les jeunes dans les secteurs clés pour le développement de Madagascar», indique la BAD. Ces entreprises bénéficiaires ont reçu des formations, un suivi personnalisé et ont participé à des événements commerciaux pour accroître leurs opportunités. Les PME ont également pu bénéficier d'un meilleur accès aux financements grâce à un système de garantie de crédit mis en place avec SOLIDIS et des banques locales. Les lignes ont ainsi bougé et une réelle dynamique est mise en place pour développer l'entrepreneuriat dans cette branche du tissu économique. Ce sera l'EDBM qui gérera la plateforme Mada Business Linkage pour assurer la continuité des actions engagées, même si le programme a pris fin.