Sénégal-Sierra Léone. C'est l'affiche de la finale du tournoi UFOA-A U20 organisé au Liberia. Après avoir composté son ticket pour les phases finales de la prochaine CAN de la catégorie, les Lionceaux vont tenter de conserver le trophée continental et de maintenir leur suprématie dans la sous-région.

Le Sénégal affronte ce samedi au stade Samuel Do de Monrovia (Libéria), la Sierra Leone en finale du tournoi de l'Ufoa U20 A.

Les équipes ont déjà décroché les deux tickets qualificatifs pour les phases finales de la prochaine CAN U20. Le dernier acte qui s'annonce âpre entre deux formations qui ont réussi un parcours sans faute.

Candidat à sa propre succession, le Sénégal a démarré le tournoi en trombe avec une probante victoire contre le Mali (2-0), avant d'être accroché dans le derby qui l'a opposé au voisin de la Gambie (2-2).

En tête de la Poule B, les poulains de Serigne du coach Serigne Saliou Dia se feront fort de franchir le cap décisif en remportant à l'arrachée la demi- finale face à la Guinée (2-0).

De leurs côtés, les juniors de la Sierra Leone se sont prévalus d'un tout aussi bon parcours qu'ils ont conclu avec un large succès en demi-finale face à la Gambie (3-0) et les privant du coup d'une troisième qualification inédite dans leur histoire à la CAN de la catégorie.

Plus de deux ans après le trophée obtenu en 2022 au Stade Cheikhna Boidya de Nouakchott, le Sénégal vise un second trophée consécutif. En attendant de reconquérir le trophée africain lors de la prochaine CAN de la catégorie prévue cette année dans un pays qui sera désigné par la CAF. Pour l'heure, le premier objectif est atteint pour le sélectionneur national

"Notre premier objectif est de défendre notre titre de champions de l'Ufoa-A. Ensuite, bien sûr, nous visons la qualification pour la Can U20. C'est une étape essentielle pour continuer à progresser et à offrir de l'expérience à nos jeunes joueurs sur la scène internationale. Nous sommes prêts, et je suis très confiant quant aux capacités de cette équipe à atteindre ces objectifs», avait indiqué l'entraîneur Serigne Saliou Dia.