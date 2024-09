Sénégal: Lutte contre la corruption et promotion de la transparence - Le Sénégal bénéficie de 5 millions de dollars de soutien des Etats-Unis

Le Sénégal, résolument engagé dans la lutte contre la corruption, bénéficie du soutien des États-Unis d'Amérique à travers un programme de financement d'un montant de 5 millions de dollars.

L'annonce en a été faite par le Secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, reçu en audience par le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en marge de l'Assemblée générale annuelle des Nations Unies. Dans son allocution, le Secrétaire d'État américain a évoqué la mise en place d'un programme de 5 millions de dollars, financé par l'USAID, visant à soutenir les efforts du gouvernement sénégalais dans la lutte contre la corruption et la promotion de la transparence.

Selon un communiqué de la présidence sénégalaise : « Ce soutien viendra également consolider les réformes institutionnelles en cours, en vue de promouvoir une gouvernance améliorée ». Le Président Bassirou Diomaye Faye et le Secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, ont échangé par suite sur les moyens de renforcer la coopération entre les États-Unis et le Sénégal. D'après cette même source : « Cette rencontre a permis aux deux dirigeants de saluer l'excellence des relations entre le Sénégal et les États-Unis, et de réaffirmer leur volonté de renforcer la coopération économique entre les deux nations ».

Au cours de cet entretien, les deux hommes ont également abordé l'importance du soutien à la jeunesse, ainsi que la nécessité de promouvoir la transparence et de lutter contre la corruption, tout en prenant en considération les enjeux sécuritaires au Sahel, les conflits au Moyen-Orient, ainsi que dans d'autres régions du monde.

En matière de gouvernance, les États-Unis ont réaffirmé leur détermination à accompagner le Sénégal dans ses réformes et ses efforts pour améliorer la gestion publique. La présidence sénégalaise a, par ailleurs, indiqué que d'autres secteurs prioritaires de l'Agenda national de transformation 2050 du Sénégal, qui sera officiellement présenté le 7 octobre prochain, ont été identifiés comme axes de coopération renforcée entre les deux pays. Il s'agit notamment du secteur numérique, avec le « New Deal technologique », ainsi que des domaines de l'agriculture et de l'industrialisation.