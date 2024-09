Tunisie: CSS - Une évidente marge de progression

Une ossature d'équipe et un cachet de jeu sont en train de prendre forme lentement, mais sûrement. A confirmer aujourd'hui face à la JSO.

Avec un nul contre l'ASG à Gabès lors de la première journée, deux victoires sur Rukinzo FC en Coupe de la CAF, un succès sur l'USBG en match retard de la 2e journée, le CSS a fait une bonne entame de saison. Pas à la perfection avec 3 matches sur les quatre remportés sur le score étriqué de 1 but à 0. Pas aussi avec la grande euphorie avec les deux buts de la délivrance des deux dernières parties inscrits à la même minute (73') sur des exploits individuels (dernière passe et finish) de joueurs entrés en cours de jeu (Mohamed Salah Mhadhebi et Firas Sekkouhi pour le match retour contre Rukinzo et Fabien Winley et Amen Allah Habboubi pour celui face à l'USBG). Mais même avec le tarif minimum et quelques lacunes encore à corriger, le CSS, avec 4 points en deux matches de championnat, est sur une courbe ascendante.

La marge de progression de l'équipe des «Noir et Blanc» est palpable, même si elle apparaît un peu lente. Le plus dur sera de confirmer ce progrès et d'enchaîner les résultats positifs. Le match d'aujourd'hui contre la JSO au Stade Chedly Zouiten constituera un grand test pour Alexander Santos pour consolider cette montée en puissance. Une victoire dans ce premier déplacement de la saison serait le meilleur tremplin pour bien mettre le pied à l'étrier. Par contre, un faux pas est le coup d'arrêt qu'il faudrait à tour prix éviter.

%

Facilité dans les choix

Les quatre rencontres disputées ont montré qu'il y a de la variété et de la qualité dans cet effectif bien étoffé. Il n'y a plus ces difficultés énormes pour compenser l'absence d'un joueur-pilier dans les trois compartiments.

A l'image de Achraf Habbassi, le joueur le plus polyvalent du groupe, qui a bien remplacé Hichem Baccar sur le flanc gauche. Ou de Rayan Derbali qui a réussi à prendre le relais de Mohamed Ali Mhadhebi sorti pour blessure.

Ou de Fabien Winley, bon suppléant de Mohamed Dhaoui comme ailier de débordement sur le couloir droit. Ou de Amen Allah Habboubi qui a fait oublier Hazem Haj Hassen et retrouvé le chemin du but. Ou de Waddhah Zaidi qui n'a pas démérité dans son nouveau poste d'électron libre sur tout le front de l'attaque. La seule déception est venue de Youssef Becha qui n'arrive pas encore à s'imposer comme pion décisif dans le nouveau dispositif.

Le retour de Sabri Ben Hassen dans les buts a donné plus d'assurance à l'arrière-garde sfaxienne. La paire Koffi Constant Kouamé- Haithem Ayouni est, en attendant la qualification de Salah Harrabi, la meilleure charnière centrale d'une formule de défense à quatre. Mohamed Nasraoui n'est plus un titulaire incontestable comme l'était Alâa Ghram.

Au milieu de terrain, Pedro Sá a commencé à s'imposer comme demi essuie-glace même s'il doit travailler plus sa relance pour une transition plus rapide. Moussa Bella Conté n'est pas, lui, à l'abri de la concurrence avec Gaoussou Traoré et même le jeune Mohamed Absi.

L'idéal pour cet entrejeu recomposé, c'est de s'empresser de trouver un terrain d'entente avec Fodé Camara qui peut donner beaucoup dans le travail d'approche et de projection vers l'avant et offrir des solutions, autant que Firas Sekkouhi qui a un bon placement sur les centres. En attaque, le côté droit est devenu le point fort dans les percées et les tentatives de serrer l'étau sur la défense adverse avec Dhaoui et Fabien Winley, très rapides et très habiles dans les duels un contre un et dangereux dans les tirs et essais au but. En pointe, avec le duo Hazem Haj Hassen-Amor Ben Ali et dans l'attente de la qualification de Rubin Hebaj, les atouts ne manquent pas pour une association d'une bonne paire de buteurs omniprésents devant la cage.

Avec une telle variété dans les choix, Alexander Santos ne doit pas, même en terre adverse, jouer pour ne pas perdre. Il est devant la logique et l'obligation de faire preuve d'audace pour convoiter les trois points.