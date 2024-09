Tunisie: CA - Maintenir l'élan

Périple clubiste chez un adversaire qui n'a pas pris le moindre point et qui compte sur la venue des Tunisois pour se refaire une santé.

Périlleux déplacement du Club Africain cet après-midi à Gafsa où EGSG l'attend de pied ferme. Avec six points au compteur, le CA a fait le plein en ce début de championnat et compte sur son déplacement à Gafsa pour réaliser la passe de trois dans le cadre de la troisième journée du champinnat. Attention cependant à la « bête blessée ». EGSG accuse deux défaites de rang jusque-là, un départ assez fâcheux qui pourrait peser dans la balance en fin de parcours...

Après une production d'ensemble satisfaisante, mais pas payante face à l'USBG, et ce, en dépit du fait que le CA a raflé la mise sur tapis vert, sur le terrain de Radès, le club de Bab Jedid a ensuite rectifié le tir à la réception de la JSO, fort de quelques recrues de l'été, à l'instar de Ali Youssef dans l'axe, Oussema Shili, sur le flanc (puis Tiny incorporé à sa place) et Kenneth Semakula qui a relevé Ghaïth Sghaier en cours de jeu.

Coach Bettoni a ainsi innové à la réception du promu et pourrait repartir sur le même onze rentrant contre Gafsa. En optant ainsi pour un 4-2-3-1 modulable, le staff alignerait à nouveau Yeferni dans les bois, Ghaith Zaâlouni et Tiny Didof sur les flancs, la paire Ali Youssef-Hamza Ben Abda dans l'axe, le trident Ahmed Khalil-Ghaith Sghaier-Bilel Ait Malek au coeur du jeu, et, enfin, un trio d'attaque composé de Bassem Srarfi à droite, Hamza Khadhraoui sur le couloir opposé et Kingsley Eduwo en pointe. Ceci dit, les Hamdi Laâbidi, Simakula et Zemzemi peuvent partir d'entrée si Bettoni décide d'innover, sinon, ils vont rester sur le banc.

Une profondeur de banc sans égal ?

Bien entendu, Bettoni dispose actuellement de plusieurs flèches dans son arc avec la sentinelle ougandaise Kenneth Semakula, les milieux offensifs Rached Arfaoui et Moataz Zemzemi et Hamdi Laâbidi, toujours aussi précieux quand on a recours à ses services sur le front de l'attaque. Enfin, le meneur ghanéen, Mohamed Shawkane, et le milieu offensif algérien, Abdelmalek Kelaleche, pourraient connaître leurs baptêmes du feu avec le CA, au même titre que la pointe camerounaise Jules Armand Kooh, l'incorporation de toutes ses recrues étant forcément liée aux péripéties du match et au bon vouloir du staff technique.