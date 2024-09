Tunisie: CAB - Rien que la victoire

En recevant l'ASS, les Cabistes se doivent de réagir après la défaite à Tataouine.

Il n'y a pas de doute, le puzzle a été reconstruit avec le retour de Sami Gafsi au CAB.

Les retrouvailles avec les joueurs se sont donc bien passées au stade 15-Octobre et l'ambiance est redevenue sereine.

Le nouvel entraîneur s'est vite mis au travail, profitant de la pause d'une semaine pour apporter les retouches nécessaires à une équipe totalement perturbée.

Il lui a fallu ainsi disputer deux matches amicaux pour mettre les choses au clair !

On n'attend plus maintenant que les Cabistes traduisent cette nouvelle étape sur le terrain par une victoire contre l'ASS. Certes, on ne demande pas au CAB une métamorphose du jour au lendemain, mais que l'on constate au moins qu'il est sur le bon chemin.

Et le match de tout à l'heure contre les Capbonais sera le test idéal.

On saura si on tend ou non vers une amélioration...

Équipe-type : un vrai casse-tête !

Si avec l'ancien staff technique, les choix étaient presque tranchés ou du moins on savait d'avance qui n'allait pas jouer, avec Sami Gafsi, tout le monde est réuni avec un seul intérêt : défendre le maillot «jaune et noir» ! C'est ainsi que l'on reverra les Ferchichi, Cissoko, Rhimi, Fellahi et les autres. Une équipe renforcée par les nouvelles recrues que sont Zied Aloui, Fafour et Momar Diop Seydi, des attaquants très incisifs nous dit-on du côté du stade 15-Octobre.

Maintenant c'est au staff technique de savoir gérer tout ce beau monde.

La formation rentrante de cet après-midi contre l'ASS ressemblerait donc à celle-ci : Krir-Guessmi-Rhimi-Allalah-Seydi-Akermi (Aymen Amri)-Konte-Ferchichi-Madeni-Balbouz-Fellahi. Dans le même temps, le banc regorge de doublures que Sami Gafsi mettra à profit le cas échéant.