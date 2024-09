Tunisie: Lancement du «Mooc Carthage» - Un voyage virtuel au coeur de la Tunisie

De par son approche immersive et interactive, le «Mooc Carthage» propose une redécouverte fascinante d'une des civilisations les plus influentes de la Méditerranée, tout en renforçant l'attrait touristique et culturel de la Tunisie.

Dans une démarche alliant innovation technologique et valorisation du patrimoine, la Fondation «Orange Tunisie», l'Institut national du patrimoine, la start-up «Historiar » et plusieurs acteurs culturels se sont réunis pour lancer le «Mooc Carthage», un cours en ligne massif et gratuit, dédié à l'histoire de la célèbre cité antique. Ce projet, qui s'inscrit dans une stratégie de responsabilité sociétale d'entreprise (RSE), met en avant la préservation du patrimoine culturel tunisien tout en utilisant les outils numériques pour en démocratiser l'accès et propose une immersion dans l'histoire fascinante de l'une des plus grandes cités antiques, Carthage.

Un «Mooc» pour redécouvrir Carthage

Le «Mooc Carthage» (Massive Open Online Course) se distingue par son approche à la fois pédagogique et interactive. Grâce à des vidéos captivantes, des reconstitutions numériques en 3D et des activités ludiques, les utilisateurs sont invités à un véritable voyage à travers le temps, depuis la fondation de Carthage par les Phéniciens jusqu'à sa renaissance sous l'empire romain. Ce cours, destiné aussi bien aux amateurs d'histoire qu'aux curieux, dévoile les secrets de cette métropole antique, autrefois surnommée la «Reine de la Méditerranée» pour son rayonnement commercial et militaire.

%

Carthage, site inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, est depuis longtemps un symbole fort du patrimoine tunisien. Cependant, l'un des défis majeurs auxquels sont confrontées les autorités culturelles réside dans la préservation et la diffusion de ce patrimoine auprès d'un public moderne. Le «Mooc Carthage» répond à cette exigence en combinant les connaissances des experts de l'Institut national du patrimoine avec les capacités technologiques de la start-up «Historiar». Le résultat est une plateforme intuitive et accessible, offrant une expérience immersive unique.

«Historiar » : une start-up au coeur de l'innovation culturelle

Fondée en 2019, la start-up tunisienne «Historiar» joue un rôle essentiel dans ce projet. Spécialisée dans le tourisme culturel immersif, «Historiar» utilise des technologies avancées comme l'intelligence artificielle (IA) et la réalité augmentée (AR) pour offrir une nouvelle façon de découvrir les sites historiques. À travers des applications mobiles et des plateformes web, elle enrichit l'expérience utilisateur en transformant la visite d'un site historique en un parcours interactif et personnalisé. Pour le «Mooc Carthage», «Historiar» a conçu des reconstitutions numériques en 3D des vestiges de la cité antique, permettant ainsi aux utilisateurs de se plonger dans une exploration visuelle dynamique et captivante (DisrupTunisia).

Ce mariage entre histoire et innovation permet à la start-up de renforcer la valeur éducative et touristique des sites culturels tunisiens, tout en répondant aux attentes des nouvelles générations qui recherchent des expériences interactives et engageantes. Le «Mooc Carthage» est ainsi non seulement un outil d'apprentissage, mais aussi une nouvelle manière d'aborder le patrimoine en associant savoir académique et technologie numérique.

Une démarche d'innovation à impact social et touristique

L'impact de cette initiative dépasse largement le cadre de la simple éducation. En rendant accessible au plus grand nombre le patrimoine culturel de Carthage, le «Mooc» contribue à valoriser ce site historique sur la scène internationale. Le tourisme, secteur clé de l'économie tunisienne, se voit ainsi renforcé par l'introduction de solutions numériques qui permettent à des visiteurs du monde entier de découvrir les trésors archéologiques de Carthage, où qu'ils soient. Le projet participe donc à la promotion du patrimoine tunisien à l'échelle globale tout en sensibilisant à l'importance de la préservation des sites historiques. Ce type d'initiative démontre également le potentiel des partenariats public-privé dans la promotion et la sauvegarde du patrimoine. Le soutien de la Fondation Orange, acteur majeur de la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises), montre comment les entreprises peuvent jouer un rôle crucial dans l'innovation culturelle tout en contribuant au développement durable. La Fondation «Orange Tunisie», partie prenante de ce projet, s'inscrit dans une longue tradition de soutien aux initiatives culturelles et éducatives. Forte de son engagement en matière de responsabilité sociétale, la Fondation oeuvre à promouvoir des projets qui allient innovation, inclusion sociale et culture. Le «Mooc Carthage» s'inscrit dans la continuité de cet engagement, en rendant accessible l'histoire d'une cité antique à un public plus large, à travers des outils numériques modernes.

La démarche RSE de la Fondation ne se limite pas à la promotion culturelle. «Orange Tunisie» mène également des actions en faveur de la diversité, de l'inclusion et de l'égalité des genres dans le monde du travail, notamment dans les métiers techniques où les femmes sont sous-représentées. En soutenant des initiatives comme le «Mooc Carthage», la Fondation démontre comment l'innovation peut être utilisée pour répondre à des enjeux sociaux, économiques et culturels tout en contribuant à une transformation positive de la société.

De ce fait, le «Mooc Carthage» marque une avancée significative dans l'utilisation des technologies numériques pour la promotion du patrimoine culturel. Il ne s'agit pas seulement d'un cours en ligne, mais d'une véritable immersion dans l'histoire, où la technologie devient un vecteur d'éducation et de valorisation culturelle. Ce projet, qui réunit des acteurs publics et privés, démontre l'importance de l'innovation pour préserver et promouvoir les richesses historiques de la Tunisie.

Et à travers ce «Mooc», la Fondation Orange et ses partenaires, dont «Historiar», renforcent la position de Carthage non seulement comme un symbole historique, mais aussi comme un outil de rayonnement culturel et touristique pour la Tunisie. En alliant savoir académique, technologie et responsabilité sociale, le «Mooc Carthage» ouvre la voie à une nouvelle ère de découverte et de préservation du patrimoine.