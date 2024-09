Afrique du Nord: Championnat arabe de golf garçons, filles et Dames - La Tunisie, le Maroc et les EAU se partagent les titres

Les épreuves du championnat arabe de golf garçons, filles et dames ont pris fin avec le partage de la Tunisie, du Maroc et des Emirats arabes unis des médailles d'or. Chaque pays a dominé une catégorie, la Tunisie les U13, les EAU les U16 et le Maroc celle des dames.

Le bilan de la sélection tunisienne est de trois médailles, une en or et deux en bronze.

La Tunisie a dominé l'épreuve U13 faisant le plein avec deux places sur le podium grâce aux deux talentueuses jeunes Assile Trabelsi et Lina Barhoumi. Assile Trabelsi, qui a annoncé la couleur lors de la journée inaugurale, a bien résisté au retour de son adversaire marocaine Salma Elhali. Terminant à égalité avec 156 coups, la championne tunisienne a pris le dessus sur sa rivale au play-off. Elle devient la première championne arabe de cette catégorie dans l'histoire. Lina Barhoumi, de son côté, n'a pas démérité jouant le titre jusqu'aux ultimes trous et a terminé avec un coup de retard sur sa compatriote Assile Trabelsi, championne de l'épreuve, pour glaner la médaille de bronze. Chez les filles U16, les EAU ont surclassé tout le monde, prenant les trois premières loges sur le podium et le titre par équipes.

L'équipe tunisienne, amoindrie par le déclassement de Maya Stambul lors de la première journée et la blessure de Yasmina Driss qui n'a pu terminer que huitième, a obtenu le 4e rang au classement général. La sélection dames a fait nettement mieux en remportant la médaille de bronze par équipe dans une épreuve largement dominée par le Maroc qui remporte les deux titres en individuel et par équipe.

Résultats

U13

1- Assile Trabelsi (TUN) : 156

2- Salma Elhali (MAR) : 156

3- Lina Barhoumi TUN : 157

U16

1- Anca Mateiu (EAU) : 202

2- Aasiya Saleem (EAU) : 209

3- Sarra Abubaker (EAU) : 211

8- Yasmina Driss (TUN) : 233

9- Lamis Khbour (TUN) : 239

Par équipe

1- EAU : 407

2- MAR : 432

3- LBN : 461

4- TUN : 477

Dames

1- Sofia Essakali (MAR) : 205

2- Intissar Rich (EAU) : 214

3- Jamie Camero (EAU) : 214

7- Isra Bouamor (TUN) : 232

9- Eya Ladhari (TUN) : 237

11- Kenza Ladhari (TUN) : 239

Par équipe

1- MAR : 421

2- EAU : 428

3- TUN : 465