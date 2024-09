Madagascar: Protection financière en santé - 492 366 900 Ariary de caisse santé communautaire à Ankazoabo

Toliara II, Betioky, Sakaraha et Ankazoabo sont des districts de la région Atsimo-Andrefana qui ont expérimenté l'activité Savings and Internal Lending Communities (SILC) ou VOAMAMI en Malagasy.

La protection financière en santé fait ses preuves dans la région Atsimo-Andrefana. Et les résultats de la mise en oeuvre de l'initiative SILC le prouvent. Soutenue par le programme Access, celle-ci vise à « améliorer l'accessibilité aux soins pour les communautés en créant des caisses de soutien financier, principalement pour les besoins de subsistance et la couverture des soins de santé au niveau des CSB partenaires. » Pour le district d'Ankazoabo par exemple, la mise en oeuvre du Savings and Internal Lending Communities a permis à 137 groupes composés de 2 962 membres (2190 femmes et 772 hommes) de constituer un capital propre de 492 366 900 Ariary.

Communautaire

Cinquante-et-un des 137 groupes du district d'Ankazoabo ont mis en place une protection financière liée à la santé (PFS). Ce qui permet de couvrir 4 847 personnes. Pour ce district, l'activité SILC est soutenue par un superviseur et quatre prestataires de services Privés (PSP) fonctionnels. Le principe est simple, des personnes se réunissent, forment un groupe et cotisent ensuite pour constituer un fonds destiné à financer les éventuelles prises en charge sanitaires de leurs proches ou des personnes qu'ils veulent assurer. Pour Lethicia Lydia Yasmine, Secrétaire Générale auprès du Ministère de la Santé Publique, » la Voamami est un exemple concret du changement de comportement qui s'opère au niveau communautaire grâce à la mise en oeuvre du programme Access. » A en croire Anjavany, agent communautaire dans le district d'Ankazoabo et non moins acteur clé auprès de 40 groupes SILC : » le mécanisme fait ses preuves dans la mesure où il contribue au développement socio-économique des communautés des régions concernées. » La mise en place de ce genre de caisse facilite ainsi l'accès aux soins et services de santé, contribuant alors à une meilleure protection et autonomisation des communautés.