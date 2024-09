Madagascar: Langue et culture - Journée de l'Institut Confucius hier

Le 27 septembre marque la célébration de la journée de l'Institut Confucius. La Journée de l'Institut Confucius est une fête née le 27 septembre 2014 pour célébrer le 10e anniversaire de la création de l'Institut Confucius.

Désormais, à cette période de l'année, les Instituts Confucius et les Classes Confucius du monde entier ouvriront leurs portes et organiseront diverses activités pour permettre aux étudiants et aux non-étudiants de découvrir le charme de la langue chinoise et la splendeur de la culture chinoise. Wei Zuqin, le directeur chinois de l'Institut Confucius de l'Université d'Antananarivo a parlé de la valeur du confucianisme de Confucius lors de la célébration de cette journée hier. « Tout d'abord, le confucianisme de Confucius met l'accent sur l'importance de l'ordre social. S'il n'y a pas d'ordre dans la société, ce sera le chaos et tout le monde ne pourra pas bien vivre dans cette société », a-t-il déclaré avant d'ajouter que « Deuxièmement, le confucianisme met l'accent sur la proactivité. Le confucianisme met également l'accent sur la bienveillance et la convenance. Quatrièmement, le confucianisme met l'accent sur l'harmonie sociale. C'est l'idéal social proposé par le confucianisme il y a 2000 ans, et il est toujours à la hauteur de nos aspirations ».