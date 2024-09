Madagascar: Banque Mondiale - Huit femmes malgaches championnes de WeFi Code

WeFI Code est une initiative lancée à l'occasion des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI) en octobre 2023. Son objectif principal est de renforcer les ressources financières disponibles pour les femmes entrepreneures, leur permettant de contribuer significativement au développement socio-économique de leur pays.

Une initiative qui vient de permettre à quatre femmes leaders de premier plan de servir à titre bénévole en tant que « Championnes » du WeFi Code Madagascar, à la suite d'un appel à candidatures rigoureux.

Apporter des changements positifs

Sélectionnées à la suite d'un appel à candidature rigoureux, ces championnes sont : Fanja Razakaboana, présidente du Groupement des Femmes Entrepreneures de Madagascar (GFEM) ; Rinah Ranaivoharisoa, directrice générale de la Caisse d'Epargne de Madagascar (CEM) ; Fanjaharivola Rakotomaharo, secrétaire générale de l'Association Professionnelle des Institutions de Microfinance (APIMF) et Hanta Rakotovao, directrice de la plateforme de développement PME à la BNI. Durant le processus de sélection, ces championnes WeFi Code ont mis en lumière le sous-financement des talents des femmes entrepreneures à Madagascar.

Démontrant ainsi leur engagement à apporter des changements positifs et à soutenir les femmes entrepreneures. A cet effet, elles ont récemment rejoint le réseau mondial des Championnes du Code au Royaume-Uni. Une belle perspective, en yout cas pour la promotion de l'entrepreneuriat au féminin quand on sait que le WeFi Code vise également à servir de plateforme nationale cohésive et participative, intégrant tous les acteurs financiers, tant privés que publics, ainsi que diverses initiatives et projets axés sur l'autonomisation des femmes et l'amélioration de l'accès des entreprises féminines aux ressources financières.

Combat commun

Durant le lancement de l'initiative, la ministre de l'Economie et des Finances Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison en sa qualité de gouverneur principal de la Banque mondiale à Madagascar a réitéré l'importance et l'urgence de soutenir l'entrepreneuriat au féminin pour favoriser la croissance économique. « Unissons nos efforts afin de surmonter ensemble les obstacles qui entravent le développement de l'entrepreneuriat féminin, notamment en matière d'accès au crédit et d'éducation financière ». a-t-elle déclaré dans son discours.

Elle a ajouté que « cette action doit être un combat commun pour une vision unique ». L'initiative WeFi Code constitue ainsi un instrument pour réaliser l'engagement du gouvernement, des acteurs financiers et des partenaires du développement à soutenir les entreprises féminines, accélérer la croissance et la création d'emplois à Madagascar. « La promotion de l'entrepreneuriat en général et de l'entrepreneuriat féminin en particulier, ainsi que les enjeux d'inclusion financière ont toujours été au coeur des préoccupations de la Banque mondiale et le WeFi Code que nous lançons officiellement aujourd'hui s'aligne parfaitement avec les objectifs fixés dans la nouvelle fiche de performance (Scorecard) que le groupe de la Banque mondiale vient de lancer fin juin 2024 » , a pour sa part souligné Consolate Rusagara, Practice Manager au sein de la Direction Finance Compétitivité Innovation (FCI), de la Banque mondiale.