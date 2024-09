Maroc: Nuit des artà Washington - L'ambassade du Maroc met en lumière des oeuvres de l'artiste Aziz Kibari

Washington — L'ambassade du Maroc aux Etats-Unis a pris part à la Nuit des arts à Washington, un des événements phares de l'agenda culturel de la capitale fédérale américaine, en mettant en lumière les oeuvres de l'artiste marocain Aziz Kibari.

L'événement artistique, qui attire chaque année des milliers de visiteurs dans les rues du quartier historique de Georgetown, célèbre la créativité et l'innovation en donnant à voir les créations des artistes locaux et internationaux dans une ambiance festive et immersive tout au long de la nuit.

Cette année, l'ambassade a mis en avant la diversité de la culture marocaine en s'associant à la Mission diplomatique de l'Union africaine pour exposer des oeuvres qui explorent des thématiques chères à l'artiste Kibari, telles que la simplicité et l'innocence, à travers des formes et des couleurs inspirées de la culture marocaine authentique.

Ce fut une occasion de mettre en lumière les talents uniques des artistes marocains et leur contribution au paysage artistique africain, tout en permettant aux habitants de Washington d'apprécier la fusion des styles traditionnels et modernes qui caractérise l'art marocain contemporain.

Dans une allocution de circonstance, l'ambassadeur du Maroc aux Etats-Unis, Youssef Amrani, a souligné que «la tenue d'une telle exposition éphémère au sein de la Mission de l'Union africaine à Washington témoigne de l'enracinement africain du Maroc qui, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a renforcé son engagement envers la promotion de la culture et du patrimoine du continent».

Cette démarche artistique vise, a-t-il dit, à renforcer l'identité culturelle et collective de l'Afrique, tout en valorisant l'image du continent, son histoire et ses traditions particulières.

Et de poursuivre que l'héritage culturel de l'Afrique reflète dans sa quintessence les immenses potentialités d'un continent qui avance avec entrain vers un avenir plus intégré, solidaire et prospère, a dit le diplomate.

«Au Maroc, nous croyons fermement que l'art a le pouvoir de rassembler les gens, de construire de l'unité et d'encourager le dialogue», a indiqué M. Amrani.

Parallèlement aux expositions, des performances musicales mettant en vedette les danses et chants ouest-africains ont offert une immersion dans les sons et rythmes du continent aux visiteurs de l'Africa House, siège de la Mission diplomatique de l'Union africaine à Washington.