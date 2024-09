Afrique Australe: L'Angola a besoin de 238 millions de dollars pour déminer des zones identifiées

Chicala — Cholohanga (Angola) - Le directeur général de l'Agence nationale de lutte contre les mines (ANAM), Leonardo Sapalo, a déclaré vendredi que le pays avait besoin de 238 millions de dollars pour déminer près de mille zones identifiées avec des mines et engins explosifs.

Le responsable s'exprimait lors de la 1ère Rencontre Méthodologique pour l'Assurance du Contrôle de Qualité, qui a réuni 60 techniciens de déminage des 18 provinces du pays, dans un événement qui s'est terminé par la démolition de plusieurs engins explosifs, à Chicala-cholohanga.

Le directeur général de l'ANAM, Leonardo Sapalalo, a dit qu'il était nécessaire de mobiliser des ressources financières nationales et internationales pour nettoyer les zones contaminées, estimées à 1.039 identifiées, correspondant à 70 millions de mètres carrés de terrain.

Sans préciser les provinces les plus à risque, le responsable a expliqué que pour réduire les zones d'environ 90 pour cent d'ici 2027, des programmes de renforcement des ressources et des équipements sont nécessaires pour les brigades de déminage du génie militaire et le Centre national de déminage.

Il a indiqué que pour être rapide, le processus doit impliquer les organisations non gouvernementales et les institutions de déminage privées et nationales, afin d'améliorer la libre circulation des personnes et des biens, dans le but de promouvoir le développement durable du pays.

%

Leonardo Spalo a reconnu les efforts déployés par le gouvernement pour accomplir sa mission, liée au nettoyage des zones touchées par les mines et explosifs posés au cours des 27 années de conflit armé.

Il a ajouté que la réalisation de cet objectif nécessite un plus grand investissement dans la formation des techniciens et la création du Centre national de déminage du pays, ainsi que l'implication d'autres opérateurs dans le processus de déminage, afin de débarrasser rapidement les zones identifiées des mines.

Il a promis d'intensifier les programmes d'éducation et de sensibilisation de la population sur les dangers des mines et autres explosifs, afin de réduire les cas d'accidents dans les communautés, où les victimes sont souvent des enfants et des ferrailleurs.

Pour sa part, le vice-gouverneur pour les Services techniques et les infrastructures de la province de Huambo, Elmano Inácio Herculano Francisco, a affirmé que le Gouvernement est disponible et prêt à fournir le soutien nécessaire aux opérations de l'ANAM dans cette région, afin de contribuer à l'élimination des mines et autres explosifs.

Le responsable a salué les efforts de l'Agence Nationale de Lutte contre les Mines (ANAM), dont l'action a permis au Gouvernement d'étendre les réseaux de distribution d'électricité à davantage de provinces du pays et de réaliser plusieurs programmes pour améliorer la qualité de vie de la population.

La rencontre méthodologique a été marquée par la livraison de neuf véhicules de soutien Land Cruiser aux représentants de l'ANAM des provinces de Bié, Bengo, Huambo, Malanje, Namibe, Cuanza-Sul, Zaire et Cabinda.