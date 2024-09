Angola: Mena Abrantes salue la contribution d'António Jacinto à la littérature angolaise

Luanda — Le dramaturge et écrivain angolais José Mena Abrantes a appelé à une plus grande publicité sur la vie et l'oeuvre de l'écrivain et nationaliste António Jacinto, en tenant compte de sa contribution à la littérature angolaise et à la diffusion de la culture nationale.

José Mena Abrantes parlait à l'ANGOP, à l'occasion du centenaire de l'écrivain et nationaliste angolais António Jacinto, qui a lieu ce samedi, le 28.

Le dramaturge a rappelé qu'António Jacinto était une figure très simple et créative qui a donné une dynamique à la culture angolaise.

Il a souligné que les jeunes Angolais peuvent apprendre de nombreux sujets du nationaliste, notamment dans ses oeuvres qui abordent les transitions du pays.

C'est pour cette raison qu'il a appelé les jeunes à toujours consulter les oeuvres de différents genres d'António Jacinto.

Nationaliste, poète et prosateur, António Jacinto do Amaral Martins, sous le pseudonyme littéraire « Orlando Távora », est né à Luanda le 28 septembre 1924.

Il s'est distingué comme poète et nouvelliste de la génération du message et a fait partie du Mouvement des nouveaux intellectuels d'Angola (MNIA), avec pour devise « Découvrons l'Angola ».

Il a galvanisé sa génération pour récupérer les valeurs culturelles fondamentales qui constituent la matrice de l'Angolanalité et dont la littérature a contribué de manière significative à la consolidation du nationalisme angolais et à la lutte pour l'indépendance nationale.

Il est l'auteur de plusieurs poèmes tels que "Monangamba", "Carta de um Contratado", "O Grande Desafio", "Era uma Vez" et "Bailarina Negra".

L'écrivain a participé activement à la vie politique et culturelle angolaise, a été co-fondateur de l'Union des écrivains angolais, ministre de l'Éducation et de la Culture (1975 et 1978) et secrétaire du Conseil national de la culture.